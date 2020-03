Een persoon die zaterdag positief testte op het coronavirus in het Erasmus MC in Rotterdam, verbleef de week ervoor in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem. Dat blijkt uit een vooralsnog onbevestigd bericht op het intranet van het ziekenhuis. Volgens de NOS is dat ziekenhuis nu gesloten.

De mededeling aan medewerkers op het intranet van het Beatrixziekenhuis is ingezien door NU.nl. Het Beatrixziekenhuis wilde zondagmiddag niet direct reageren en verwijst naar de persconferentie die het RIVM zondagmiddag zal geven.

Een woordvoerder laat aan de NOS weten: "We kunnen geen bezoekers ontvangen en geen nieuwe patiënten. Mensen die binnen zijn, blijven binnen." Medewerkers kunnen nog wel naar binnen.

Het crisisteam van de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid is bijeen in verband met het virus.

Patiënt verbleef op intensive care

De patiënt in kwestie verbleef tussen 21 en 28 februari op de intensivecareafdeling van het hospitaal in Gorinchem, aldus de mededeling. In die periode was er onder het RIVM-protocol geen aanleiding de patiënt te testen op het coronavirus, stelt de verklaring.

Het ziekenhuis schrijft dat medewerkers die op de betreffende afdeling zijn geweest terwijl de patiënt daar verbleef, en die ziekteverschijnselen vertonen, zichzelf moeten afzonderen en hun leidinggevenden op de hoogte moeten stellen om getest te kunnen worden op het coronavirus.

De Rotterdamse patiënt staat overigens officieel nog niet geregistreerd als 'coronageïnfecteerde'. Dat gebeurt pas na een tweede positieve test. De eerste test was gisteren wel al positief, meldde een woordvoerder van het Erasmus MC aan RTV Rijnmond. De uitslag van de tweede test wordt vandaag verwacht.

Dit bericht wordt aangevuld.