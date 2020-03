Zo'n 45 Nederlanders zijn vanwege het coronavirus in quarantaine in Abu Dhabi, zo bevestigt het minsterie van Buitenlandse Zaken zondag na berichtgeving van de NOS. Hoelang de quarantaine duurt, is niet duidelijk.

Abu Dhabi is de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten. De Nederlanders zitten verspreid over drie hotels: het Crowne Plaza, het W Hotel en Yas Rotana.

De ambassade probeert contact met de Nederlanders te leggen. Dat is nog maar met een aantal van hen gelukt.

Begeleiders wielerploeg geïnfecteerd

De quarantaine heeft te maken met de vier begeleiders van een Italiaanse wielerploeg die het coronavirus hebben opgelopen. Die zaten echter allen in hetzelfde hotel, dat als eerste in afzondering werd gebracht.

Waarom ook twee andere hotels nu op slot gaan, is niet exact duidelijk. "Maar je gaat de sporen na van met wie de Italianen contact hebben gehad", aldus een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zou goed kunnen dat de Italianen (veel) contact hebben gehad met mensen in de andere twee hotels.

Veel onduidelijkheid

Hoelang de quarantaine zal duren, is nog niet duidelijk. "Het is aan de Verenigde Arabische Emiraten zelf om dat te bepalen." Tot slot is ook nog niet duidelijk of de Nederlanders op hun kamers moeten blijven of wel vrij kunnen rondlopen in het hotel.

Vanwege de infectie van de Italiaanse wielerbegeleiders zaten de afgelopen dagen al de renners en stafleden van Jumbo-Visma vast in hun hotel in Abu Dhabi. Zondagmorgen liet de WorldTour-formatie weten op weg naar huis te zijn. Of zij eenmaal in Nederland nog specifieke maatregelen moeten nemen, kon het ministerie niet zeggen.