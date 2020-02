Bij een vrouw uit Delft is zaterdagavond het coronavirus vastgesteld, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het gaat om de zevende besmetting in Nederland. Er is geen link met de eerdere besmettingsgevallen in Nederland.

De vrouw is recentelijk teruggekeerd uit de Italiaanse regio Lombardije, meldt een woordvoerder van het RIVM. Ze zit in thuisisolatie.

De vrouw is twee keer positief getest voor het COVID-19-virus door middel van laboratoriumonderzoek. De GGD Haaglanden doet contactonderzoek om in kaart te stellen met wie de vrouw contact heeft gehad. Contacten van de patiënt worden door de GGD benaderd en moeten twee keer per dag hun temperatuur opnemen. Zodra zij verschijnselen krijgen worden ze in isolatie geplaatst en worden ze getest.

Donderdag werd de eerste besmetting in Nederland gemeld door het RIVM. Het gaat om een man uit Loon op Zand. Hij is opgenomen in het Elisabeth ziekenhuis in Tilburg. Vrijdag werd bekend dat ook een vrouw uit Amsterdam met het virus besmet is. Zij zit in thuisisolatie in haar tijdelijke huis in Diemen. Beide personen waren recentelijk ook in Lombardije. Er is geen link tussen de twee besmettingen.

Eerder op zaterdag werd bekend dat ook de partner en het kind van de Amsterdamse vrouw en de echtgenote en dochter van de man uit Loon op Zand het virus hebben.