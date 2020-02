De dochter en echtgenote van de met het coronavirus besmette patiënt die in Tilburg in isolatie verblijft zijn zaterdag positief getest op het dragen van het virus, meldt het RIVM. In totaal zijn er nu zes besmettingen met het COVID-19-virus in Nederland.

De GGD heeft vrijdag de contacten van de man benaderd. Omdat sommige contacten klachten hadden die kunnen duiden op het het virus zijn zij getest. De resultaten van enkele andere contacten van de man uit Loon op Zand waren negatief.

De GGD doet nu ook contactonderzoek om te achterhalen met wie de partner en dochter van de man in contact zijn geweest. Beide gezinsleden van de man verblijven in thuisisolatie.

Donderdag werd de eerste besmetting met het coronavirus in Nederland vastgesteld. Het ging om een man die recentelijk is teruggekeerd uit de regio Lombardije in het noorden van Italië waar veel mensen met het virus besmet zijn.

Besmette man in Tilburg maakt het goed

De man is opgenomen in het Elisabeth ziekenhuis in Tilburg. De burgemeester van Tilburg, Theo Weterings, maakte vrijdag tijdens een persconferentie bekend dat het goed gaat met de man en dat er wordt gekeken of hij zijn herstel verder thuis kan voortzetten.

Vrijdag werd ook een tweede persoon positief getest op het virus. Het gaat om een vrouw uit Amsterdam. Zij verblijft in thuisisolatie in haar tijdelijke woning in Diemen. Zaterdagochtend werd bekend dat ook de partner en het kind van de vrouw uit Amsterdam positief getest zijn. In totaal zijn er nu zes met het coronavirus besmette mensen in Nederland.