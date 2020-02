Zuid-Korea heeft vrijdag voor de tweede keer deze week een recordaantal nieuwe coronabesmettingen waargenomen binnen de eigen landsgrenzen. Vrijdag zouden ten minste 594 personen ziek zijn geworden, meldt het Zuid-Koreaanse ministerie van Volksgezondheid zaterdag. In heel China ging het 'maar' om 427 nieuwe patiënten en lijkt de uitbraak te stagneren.

In Zuid-Korea zijn in twee dagen tijd bijna duizend nieuwe dragers van het coronavirus gesignaleerd, wat het totaal op 2.931 bracht. Het aantal patiënten dat aan de gevolgen van COVID-19 overleed, steeg vrijdag met drie personen naar zestien: een van de hoogste aantallen wereldwijd, na China.

Dat land zet haar goede week voort waarin het relatief weinig nieuwe besmettingen meldt. Maandag werd zelfs het laagste aantal nieuwe besmettingen waargenomen sinds de Chinese autoriteiten op 20 januari dagelijks resultaten begonnen te publiceren.

Het is niet duidelijk hoeveel patiënten er dagelijks in het Aziatische land worden genezen. Volgens de cijfers van de gezondheidsorganisatie WHO heeft China er deze week amper 2.500 nieuwe coronapatiënten bijgekregen. Ter vergelijking: eerder deze maand had het land nog te maken met bijna drieduizend nieuwe besmettingen per dag.

Meer nieuwe besmettingen buiten dan binnen China

De reden dat er wereldwijd alsnog meer dan duizend nieuwe besmettingen per dag bijkomen, is omdat er dagelijks meer besmettingen buiten dan binnen de Chinese landsgrenzen worden ontdekt. Dat heeft vooral te maken met de virusuitbraak in Zuid-Korea, én Italië en Iran. Beide landen noteerden meer dan honderd nieuwe ziektegevallen de afgelopen dagen.

Volgens de BBC zouden er in Iran al 210 mensen zijn overleden aan de gevolgen van COVID-19. Het Iraanse ministerie van Volksgezondheid houdt het op 34 dodelijke slachtoffers, wat alsnog het hoogste aantal overleden patiënten is, buiten China.

Iraanse en Italiaanse inwoners zijn eerste besmettingen in andere landen

Enkele inwoners van Iran en Italië reisden de laatste dagen nog naar andere landen en werden daar prompt positief getest op het coronavirus. Onder meer in Litouwen (Iraanse student) en Nigeria (Italiaanse man) werden eerste besmettingen gemeld, terwijl in Oostenrijk bij twee Italianen het COVID-19-virus werd vastgesteld.

Ook de eerste besmetting binnen Nederland heeft een Italiaans tintje: de Nederlandse man uit Loon op Zand zou voor werk naar de Italiaanse regio Lombardije zijn afgereisd, waar inmiddels meer dan 650 ziektegevallen zijn vastgesteld.