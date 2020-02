Het jongste kind en de partner van de Amsterdamse vrouw die besmet is met het COVID-19-virus zijn eveneens besmet, zo heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zaterdag bekendgemaakt.

Op de hoogte blijven van al het nieuws over het coronavirus? Volg ons liveblog.

De GGD startte na het aantreffen van het virus bij de Amsterdamse vrouw een contactonderzoek. Sommige contacten van de vrouw hadden klachten die konden duiden op een besmetting met het coronavirus. Deze contacten zijn gelijk in isolatie geplaatst en getest op aanwezigheid van het virus.

Zowel de partner als het jongste kind van de vrouw testte positief op het virus; de andere geteste contacten niet. De niet-besmette personen moeten de komende twee weken wel hun gezondheid in de gaten houden, meldt het RIVM. Mochten zij alsnog klachten ontwikkelen die bij het coronavirus passen, dan worden deze contacten nogmaals getest.

De vrouw en haar partner hebben onlangs de Noord-Italiaanse regio Lombardije bezocht, waar veel mensen besmet zijn met het COVID-19-virus. Het RIVM gaat de contacten van de twee nieuwe patiënten in kaart brengen.

94 Video Vaccin tegen coronavirus duurt nog maanden, is het nog nodig?

Gezin in isolatie in tijdelijke woning in Diemen

Vrijdag werd bekend dat de vrouw uit Amsterdam is besmet met het coronavirus. Zij kwam in thuisisolatie te zitten in haar tijdelijke woning in Diemen, samen met haar partner en drie kinderen. Een van de kinderen vertoonde geen symptomen van het coronavirus.

Een Amsterdams kinderdagverblijf sloot vrijdag de deuren omdat de vrouw hier geweest was. Een van haar kinderen gaat naar het verblijf en begon ziekteverschijnselen te vertonen toen het daar aanwezig was. Minister Bruins zegt zaterdag tegen NOS dat hij aanneemt dat het jongste kind dat positief is getest op het coronavirus, het kind is dat ziekteverschijnselen op het kinderdagverblijf vertoonde.

Donderdag werd het virus al geconstateerd bij een man uit Loon op Zand; dat was het eerste besmettingsgeval in Nederland. Ook hij was kortgeleden teruggekomen uit de regio Lombardije.