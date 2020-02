Hoewel er vooralsnog geen andere mensen uit de omgeving van de besmette man uit Loon op Zand besmet zijn geraakt, is het niet uitgesloten dat er nieuwe maatregelen volgen. Het contactonderzoek is namelijk nog niet afgerond, zegt de Tilburgse burgemeester Theo Weterings in gesprek met NU.nl.

"De GGD doet nog onderzoek naar de contacten die de patiënt heeft gehad in de tijd dat hij zijn besmetting kon overdragen", legt Weterings uit. "Als het onderzoek is afgerond, kan het zijn dat wordt besloten om andere maatregelen te nemen."



De GGD hoopt het contactonderzoek, waarbij tientallen mensen in kaart worden gebracht, vrijdag af te ronden. Tot nu toe is er geen reden geweest om maatregelen te nemen, zoals het annuleren van evenementen of het preventief sluiten van scholen. "Wij willen voorkomen dat er onnodig maatschappelijke onrust ontstaat en maatschappelijke processen, zoals het onderwijs, onnodig verstoord worden", aldus Weterings.

GGD: Er worden voldoende maatregelen genomen

Volgens de GGD worden er op dit moment voldoende maatregelen genomen. Pas als een besmet persoon klachten heeft, kan de ziekte volgens de organisatie worden overgedragen. Donderdagavond en vrijdagochtend bestond de angst dat de patiënt tijdens carnaval veel mensen heeft besmet. Maar dat scenario kan worden uitgesloten, omdat hij zich toen "niet anders dan normaal" voelde.

De familieleden van de man, zoals zijn vrouw en kinderen, wordt niet aangeraden om thuis te blijven. "Als ze niet hoesten, kortademig zijn of koorts hebben, dan hoeven ze zich geen zorgen te maken", zegt GGD-arts Ariene Rietveld. "Ook niet over of ze anderen besmetten."

Als iemand uit het contactonderzoek positief test, dan begint het proces weer van voren af aan: dan gaat deze persoon ook in isolatie en wordt opnieuw een contactonderzoek gestart.