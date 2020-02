De Amsterdamse vrouw die besmet is met het coronavirus werkt bij het Amsterdam UMC (locatie AMC), laat een woordvoerder aan NU.nl weten naar aanleiding van een interne e-mail gericht aan de medewerkers van het ziekenhuis. De vrouw verricht volgens het ziekenhuis geen patiëntgebonden werkzaamheden.

Volgens het ziekenhuis is de kans klein dat patiënten in het voormalige AMC besmet zijn geraakt, omdat ze niet direct met hen werkt.

De vrouw zou deze week zijn vertrokken vanuit de Noord-Italiaanse regio Lombardije en donderdag op haar werk zijn geweest. Later op die dag is ze naar huis gegaan.

De GGD Amsterdam en de afdeling infectiepreventie van het ziekenhuis gaan in kaart brengen met wie de vrouw contact heeft gehad in de periode dat ze ziek was. Ook medewerkers kunnen benaderd worden voor het onderzoek.

Vrijdag werd bekend dat de vrouw besmet is met het COVID-19-virus. Ze blijft in thuisisolatie in Diemen. De vrouw is de tweede persoon in Nederland die met het coronavirus besmet is. Donderdag werd het virus al geconstateerd bij een man uit Loon op Zand.