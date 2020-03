Vrijdagochtend is voor het eerst iemand in Nederland overleden aan de gevolgen van het coronavirus, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het gaat om een 86-jarige man uit Hoeksche Waard, die was opgenomen in het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam.

Het is nog niet bekend hoe de man besmet is geraakt met het COVID-19-virus, aldus het RIVM. Hij meldde zich afgelopen zondag bij de Spoedeisende Hulp met urinewegklachten. De man werd na het ontstaan van luchtwegklachten ook getest op het coronavirus.

De man werd in isolatie verzorgd in het Rotterdamse ziekenhuis. Het ziekenhuis en de GGD hebben in kaart gebracht met welke bezoekers en medewerkers hij contact heeft gehad. Er wordt nagegaan of zij ook klachten hebben ontwikkeld.

Ongeveer twee op de tien besmette personen worden ernstig ziek. In dat geval kunnen ze niet thuis in isolatie, maar worden ze opgenomen in een ziekenhuis. Het kan weken duren voordat ze genezen.

Circa 2 procent van alle besmette personen overlijdt, maar dit percentage is aan verandering onderhevig. Het gaat voornamelijk om mensen die wat ouder zijn of al (chronisch) ziek waren.

