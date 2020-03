Het aantal besmettingen met het coronavirus in Nederland is gestegen naar achttien, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Maandag werden acht nieuwe besmettingen vastgesteld.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.

Bijna al deze personen zijn onlangs in Noord-Italië geweest of hebben het virus gekregen van een gezinslid dat daar is geweest. Het RIVM onderzoekt nog wat de bron van de overige besmettingen is.

Alle besmette personen zitten in isolatie. De GGD brengt in kaart met wie zij onlangs contact hebben gehad. Deze personen worden vervolgens gemonitord en moeten twee keer per dag hun temperatuur opnemen en doorgeven aan de GGD.

Het RIVM deelt niet waar de acht nieuwe besmette personen wonen, maar laat dit over aan de lokale autoriteiten. Zo is onder meer bekend dat een persoon in Loon op Zand, een persoon in Helmond, een persoon in Houten en een persoon in Oss besmet zijn geraakt met virus, meldden de betreffende gemeenten en de GGD.

Houtense patiënt heeft geen link met eerdere besmettingen

De besmette persoon in Houten heeft volgens de gemeente geen link met de eerder ontdekte besmettingsgevallen in Nederland. De man was vorige week op een beurs in Duitsland. Hij ging daarna met zijn gezin op vakantie. Hij en zijn gezin zitten nu in thuisisolatie.

Daarnaast heeft één van de besmette personen op de intensive care van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam gelegen. Het ziekenhuis heeft daarom uit voorzorg een opnamestop ingesteld.

Bij de eerste besmette persoon in Nederland, een man uit Loon op Zand, werd het coronavirus donderdagavond vastgesteld. In de daaropvolgende nacht werd dezelfde diagnose gesteld bij een vrouw in Diemen. Beiden zijn onlangs in de Italiaanse regio Lombardije geweest. Er is geen link tussen deze twee personen.

94 Video Vaccin tegen coronavirus duurt nog maanden, is het nog nodig?