Een tweede persoon in Nederland is positief getest op het coronavirus, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vrijdagmiddag. De vrouw zit in thuisisolatie in Diemen.

Bij de vrouw werd in de nacht van donderdag op vrijdag vastgesteld dat ze besmet is. Dit blijkt uit labonderzoek in het AmsterdamUMC.

De patiënt heeft geen link met de man bij wie donderdag het coronavirus is vastgesteld. Ze was vorige week in de Italiaanse regio Lombardije, waar meerdere mensen besmet zijn met het COVID-19-virus. De GGD brengt in kaart met wie de vrouw contact heeft gehad.

De eerste patiënt werd woensdag opgenomen in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. Vanwege een "sterke verdenking" van besmetting werd hij direct volgens het protocol in isolatie behandeld. Donderdagavond bleek dat hij inderdaad het virus had. Ook hij was in Lombardije geweest.

Lombardije is een risicogebied

Nederlanders die terugkeren uit risicogebieden, waaronder Lombardije en de Chinese stad Wuhan, moeten na thuiskomst extra op hun gezondheid letten. Als zij binnen twee weken gezondheidsklachten krijgen, moeten ze thuisblijven en telefonisch contact opnemen met de huisarts.

Als blijkt dat iemand inderdaad besmet is met het COVID-19-virus, dan kan die persoon afhankelijk van de ernst van de ziekteverschijnselen in thuisisolatie. Er kan ook een ziekenhuisopname volgen.

