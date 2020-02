De Noord-Brabantse man met het coronavirus die in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg in quarantaine ligt, was tijdens de dagen dat hij carnaval vierde niet besmettelijk. Hij maakt het goed, melden de burgemeester van Tilburg, een woordvoerder van het ziekenhuis en de GGD vrijdag tijdens een persconferentie.

Volgens burgemeester Theo Weterings gaat het goed met de patiënt. Er wordt gekeken of de man uit Loon op Zand thuis in quarantaine kan blijven. In dat geval zal de man daar in isolatie blijven.

De burgemeester benadrukt ook dat de patiënt goed gehandeld heeft. Toen hij symptomen van het virus kreeg, heeft hij contact opgenomen met de huisarts. De man is vervolgens onderzocht en opgenomen in het ziekenhuis.

De patiënt zou afgelopen week carnaval hebben gevierd in Tilburg. Weterings benadrukt dat de man tijdens deze periode niet besmettelijk was. Ook is er volgens de burgemeester geen reden om de komende tijd evenementen in de stad af te gelasten.

Man werd direct in isolatie behandeld

De man werd woensdag opgenomen in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. Vanwege een "sterke verdenking" van besmetting werd hij direct volgens het protocol in isolatie behandeld. Donderdagavond bleek dat hij inderdaad het COVID-19-virus had.

De GGD brengt met een contactonderzoek in kaart met wie de man, die onlangs in de Italiaanse regio Lombardije geweest, in contact is geweest. Deze personen worden vervolgens gemonitord en moeten twee keer per dag hun temperatuur opnemen en doorgeven aan de GGD.

Tijdens het contactonderzoek zijn op dinsdag en woensdag tientallen mensen in kaart gebracht. Dit zijn geen carnavalvierders. Ook hebben ze nog geen klachten. Mensen die in de straat van de patiënt wonen, hoeven zich volgens de GGD geen zorgen te maken. Alleen mensen die nauw contact met hem hebben gehad, worden getest op besmetting. De GGD hoopt het onderzoek vrijdag af te ronden.

Er is geen link tussen deze man en de tweede patiënt: een vrouw die thuis in Diemen in isolatie blijft. Wel waren ze beiden onlangs in Lombardije. Deze regio geldt als risicogebied, omdat het virus er wijdverspreid is.