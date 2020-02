Ook in de Verenigde Arabische Emiraten zijn gasten, onder wie Nederlanders, van een hotel afgezonderd vanwege het coronavirus. Het gaat om het hotel Crowne Plaza in Abu Dhabi.

De gasten mogen het pand niet uit, maar wel vrij rondlopen. Hoeveel Nederlanders in het hotel zitten, is momenteel niet bekend. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zoekt dit nog uit.

"Onze ambassade in Abu Dhabi heeft contact met de lokale autoriteiten en staat klaar om zo nodig hulp te bieden", laat een woordvoerder van het ministerie weten.

In het hotel verblijven volgens The Guardian ook de deelnemers van de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten en andere betrokkenen. De laatste twee etappes van de wielerwedstrijd werden donderdag afgelast. Aanleiding hiervoor is de constatering van het coronavirus bij twee Italianen die betrokken zijn bij de koers.

In de Verenigde Arabische Emiraten zijn in totaal negentien personen besmet geraakt met het COVID-19-virus.