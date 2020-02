In de Verenigde Arabische Emiraten zijn gasten van twee hotels afgezonderd vanwege het coronavirus. Het gaat onder meer om het hotel Crowne Plaza in Abu Dhabi, waar momenteel onder anderen Nederlandse wielrenners verblijven.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.

Het merendeel van de hotelgasten van Crowne Plaza zijn wielrenners en begeleiders die deelnamen aan de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten.

De Nederlandse ploeg Jumbo-Visma met onder anderen Dylan Groenewegen verblijft in het hotel. Ook renners van andere ploegen onder wie Wilco Kelderman (Team Sunweb) en Wout Poels (Bahrain-McLaren) mogen het hotel voorlopig niet verlaten.

De laatste twee etappes van de wielerwedstrijd werden donderdag afgelast. Aanleiding hiervoor is de vaststelling van het coronavirus bij twee Italiaanse stafleden van een van de wielerploegen.

De twee Italianen liggen in een ziekenhuis in Abu Dhabi. De eerste hotelgasten zouden in de nacht van donderdag op vrijdag getest zijn op het virus.

Nederlandse ambassade staat klaar om hulp te bieden

Hoeveel Nederlanders er in de Crowne Plaza verblijven, is niet bekend. Dat wordt onderzocht door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het is niet bekend of er in het andere hotel ook Nederlanders zijn.

"Onze ambassade in Abu Dhabi heeft contact met de lokale autoriteiten en staat klaar om zo nodig hulp te bieden", laat een woordvoerder van het ministerie weten.

In de Verenigde Arabische Emiraten zijn in totaal negentien personen besmet geraakt met het COVID-19-virus.