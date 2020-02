Donderdag werd in Nederland de eerste besmetting met het coronavirus geconstateerd. Na onderzoek in Tilburg werd duidelijk dat een man het COVID-19-virus heeft opgelopen. De GGD is vrijdag druk bezig om in kaart te brengen met wie hij onlangs contact heeft gehad om verdere verspreiding te voorkomen. Naar verwachting wordt hier vrijdag meer over bekend.

Het zou gaan om een 56-jarige man uit Loon op Zand. Hij is onlangs in de Italiaanse regio Lombardije geweest. Sinds woensdagavond wordt hij in quarantaine gehouden in het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis, nadat hij positief testte op het virus.

De Tilburgse burgemeester Theo Weterings zei donderdagavond in de uitzending van Jinek dat de man aanspreekbaar is. Het RIVM heeft nog geen uitspraken over zijn toestand gedaan.

De GGD onderzoekt nu alle contacten die de patiënt in de laatste weken heeft gehad om te voorkomen dat het virus zich verder kan verspreiden. Alle mensen met wie de man contact heeft gehad, zullen worden gemonitord.

Meerdere Nederlandse media melden dat de besmette persoon in Tilburg carnaval heeft gevierd. Dit is nog niet bevestigd door het RIVM of de GGD. In het contactonderzoek wordt deze optie niet uitgesloten. Ook wordt onderzocht hoelang de persoon in Nederland is.