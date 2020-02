De uitbraak van het coronavirus houdt mensen over de hele wereld bezig en na eerder al zeker vijftien andere EU-landen moest ook Nederland er donderdag aan geloven: een Nederlander testte positief op het COVID-19-virus. Wat weten we over de situatie?

Wat weten we over de patiënt?

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft de Nederlander recentelijk de Noord-Italiaanse regio Lombardije bezocht op zakenreis. Binnen Europa is dat het gebied met de hoogste besmettingsgraad: Meer dan 650 mensen liepen daar het COVID-19-virus op.

Ook in andere EU-lidstaten, zoals Oostenrijk en Litouwen, werden besmettingen ontdekt bij mensen die recentelijk in Noord-Italië zijn geweest.

Dat de man het coronavirus bij zich draagt, valt niet te betwisten. Minister Bruno Bruins (Medische zorg) zei dat de man twee keer is getest en het resultaat beide keren hetzelfde was. Tests worden twee keer uitgevoerd om fouten te voorkomen.

Meerdere Nederlandse media melden op basis van bronnen dat het gaat om een 56-jarige man die afkomstig is uit Loon op Zand. Die informatie is nog niet bevestigd, maar de lokale burgemeester Hanne van Aart meldt in gesprek met De Telegraaf dat ook in haar regio er alles aan wordt gedaan om de besmetting in de kiem te smoren.

De man is opgenomen in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg, waar hij in quarantaine wordt behandeld. Hij zou aanspreekbaar zijn en het "naar omstandigheden goed maken".

Wat gebeurt er nu om een nieuwe besmetting te voorkomen?

De hoogste prioriteit wordt gegeven aan het in kaart brengen van de laatste contacten van de besmette persoon. Zij moeten veertien dagen in quarantaine. Het RIVM heeft al bij zestig personen tests afgenomen die allen negatief terugkwamen. Op resultaten van vier testen wordt nog gewacht.

Volgens meerdere media heeft de man recentelijk carnaval gevierd in Tilburg. Die informatie is wederom niet door de RIVM of de gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) bevestigd, maar de optie wordt niet uitgesloten in het lopende contactonderzoek.

Bevindingen van het RIVM en de GGD zijn leidend voor de reacties van betrokken steden. Zo zei burgemeester Weterings in gesprek met Omroep Brabant dat hij nog geen reden ziet om in Tilburg extra maatregelen te ondernemen en worden "van moment tot moment" nieuwe stappen geëvalueerd.

Is Nederland voorbereid op een uitbraak?

Kort gezegd: ja. Volgens RIVM-topvrouw Aura Timen, tevens hoofd van het Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (Centrum LCI), zijn er voldoende isolatiekamers beschikbaar en heeft Nederland bovendien voldoende ervaring met dergelijke gezondheidsuitdagingen.

Protocollen en draaiboeken zijn rond de jaarwisseling al aangepast en geoptimaliseerd en artsen, laboratoria, de GGD en het RIVM werken nauw samen.

De situatie is zodanig onder controle, dat het ziekenhuis waarin de man wordt behandeld vooralsnog open blijft voor andere bezoekers. Er zijn geen beperkingen ingesteld voor andere bezoekers. Ook hoeven bezoekers van het ziekenhuis zich geen zorgen te maken, omdat de man meteen bij binnenkomst is geïsoleerd. Ook de voetbalwedstrijd van Willem II in Tilburg, die voor vrijdagavond op de planning staat, gaat nog 'gewoon' door.

Wat is de situatie van het coronavirus wereldwijd?

Wereldgezondheidsorganisatie WHO spreekt van een internationale gezondheidscrisis en niet van een pandemie, een term die wordt gebruikt voor een ziekte als het zich over meerdere continenten heeft verspreidt.

Op vrijwel elk continent, met uitzondering van Antarctica, is wél sprake van meerdere besmettingen. Volgens de WHO is het aantal patiënten "zorgwekkend", maar nog niet dusdanig hoog dat er sprake is van een pandemie. Wel meldde de WHO donderdag dat het virus de potentie heeft om een pandemie te worden.

In China, waar het virus werd ontdekt, loopt het aantal nieuwe besmettingen per dag juist fors terug. Begin februari kwamen er duizenden patiënten per dag bij, donderdag waren dat er nog zo'n 327: het laagste aantal sinds 23 januari.

Binnen de Europese Unie (EU) merken steeds meer landen de gevolgen van de recente uitbraak in Italië. Op het Spaanse eiland Tenerife moesten bijna duizend toeristen in quarantaine nadat het coronavirus werd aangetroffen bij een Italiaanse arts.

Buiten Europa spelen vooral problemen op in Zuid-Korea en Iran. Het laatstgenoemde land zag de laatste weken het dodental snel stijgen, naar 26: het hoogste aantal na China. In Zuid-Korea worden dagelijks honderden nieuwe besmettingen waargenomen, waardoor er inmiddels tweeduizend patiënten behandeld worden.