Gezondheidsorganisatie WHO heeft COVID-19 woensdag verklaard tot pandemie, oftewel een epidemie op wereldwijde schaal.

Tot op heden kwalificeerde de WHO COVID-19, de ziekte die het coronavirus veroorzaakt, nog als een internationale gezondheidscrisis in verschillende landen. Bij een pandemie verspreidt de ziekte zich op grotere schaal in verschillende landen op verschillende continenten en worden relatief veel mensen door de ziekte getroffen.

Wereldwijd zijn er tot en met woensdagochtend in totaal ruim 118.000 besmettingen met het COVID-19-virus geconstateerd. Bijna 4.300 mensen zijn aan COVID-19 bezweken.

Nog nooit eerder leidde een coronavirus tot een pandemie, zei Tedros Adhanom Ghebreyesus, het hoofd van de wereldgezondheidsorganisatie WHO, woensdag tijdens een persconferentie. Volgens hem betekent dit echter niet dat het virus anders moet worden aangepakt. "Landen moeten hun ziekenhuizen op grote schaal voorbereiden, de bevolking blijven voorlichten en elke bevestigde besmette persoon zorgvuldig isoleren en behandelen."

Volgens Tedros is het nog mogelijk om de snelle verspreiding van het virus te stoppen. "We zitten in hetzelfde schuitje en moeten juist handelen en kalm blijven", aldus Ghebreyesus.

