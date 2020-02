Duitse autoriteiten zijn op zoek naar circa driehonderd mensen die carnaval hebben gevierd in Langbroich, een dorp op zo'n 10 kilometer afstand van Sittard. Zij hebben mogelijk feestgevierd met een Duitse man en zijn vrouw bij wie woensdag het coronavirus is geconstateerd, melden Duitse media donderdag.

Het crisisteam van het district Heinsberg in Noordrijn-Westfalen roept mensen die in Langbroich carnaval hebben gevierd op zich te melden. De autoriteiten verzoeken deze carnavalsvierders om samen met hun huisgenoten veertien dagen thuis in quarantaine te blijven.

Voor zover bekend hebben vier mensen op deze manier het COVID-19-virus opgelopen. Het gaat om onder anderen een militair die vermoedelijk carnaval vierde met het stel. Hij ligt in een ziekenhuis in Koblenz.

In totaal zijn 27 mensen in Duitsland besmet geraakt met het virus. De meesten van hen zijn al genezen en ontslagen uit het ziekenhuis.

GGD Zuid-Limburg: Geen direct contact geweest met Nederlanders

GGD Zuid-Limburg gaat er vooralsnog van uit dat de patiënten in Duitsland geen direct contact hebben gehad met Nederlanders, zegt een woordvoerder in gesprek met NU.nl. De GGD staat volgens hem in direct contact met de gezondheidsautoriteiten in Duitsland. "Zodra er een link met Nederland is, nemen wij de zaak meteen over", vertelt hij.

Woensdag begon de GGD een kortstondig contactonderzoek, omdat een 47-jarige man uit Langbroich onlangs in Limburg was geweest. Dat onderzoek werd stopgezet, omdat de man tijdens zijn verblijf in Nederland niet besmettelijk bleek te zijn geweest.