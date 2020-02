Zuid-Korea meldt donderdag dat nog eens 505 personen in het land positief zijn getest op het coronavirus, waarmee het totale aantal besmette personen in het land stijgt naar 1.766. Niet eerder zijn in het Aziatische land zoveel nieuwe besmettingen op één dag vastgesteld.

Inmiddels zijn dertien personen in Zuid-Korea overleden aan COVID-19, de ziekte die het coronavirus veroorzaakt.

Maar liefst 422 van de nieuwe besmettingsgevallen zijn vastgesteld in Daegu, een zuidoostelijke stad met 2,5 miljoen inwoners. Deze zijn te herleiden tot een lid van de Shincheonji-kerk, een christelijke sekte. Deze vrouw bezocht meerdere religieuze bijeenkomsten toen ze nog niet wist dat ze besmet was.

Vanwege de vele besmettingen, het grootste aantal in één land na China, slaan burgers massaal mondkapjes in. Dit gebeurt ook in de hoofdstad Seoul, waar enkele tientallen besmettingen zijn vastgesteld. In het leger zijn 21 personen positief getest op het COVID-19-virus. Als gevolg hiervan blijven de meeste militairen op hun bases.

Er klinkt in Zuid-Korea steeds meer kritiek op het handelen van de regering. Zo vinden mensen dat het aantal vluchten vanuit China beperkt moeten worden. Meer dan een miljoen burgers steunen een petitie voor de afzetting van president Moon Jae-in.