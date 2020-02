Duitse media melden woensdagavond dat drie inwoners van de Duitse grensplaats Gangelt, dat op zo'n tien kilometer afstand van Sittard ligt, positief zijn getest op het coronavirus. Dinsdagavond werd al bij een echtpaar dat in de Selfkant woont het virus vastgesteld.

Het tweetal heeft vermoedelijk carnaval gevierd met een, zo blijkt nu, besmette soldaat die al behandeld wordt in een ziekenhuis in Koblenz, aldus de Aachener Zeitung. Onderzoek naar de laatste contacten van het echtpaar en de soldaat heeft de drie nieuwe positieve tests opgeleverd. Meerdere patiënten vertonen griepsymptomen.

Het Duitse team van specialisten dat over de bestrijding van het coronavirus binnen de eigen landsgrenzen gaat, wil dat alle personen die op 15 februari aanwezig waren bij de carnavalsbijeenkomst in Langbroich-Harzelt zich melden bij het ministerie van Volksgezondheid. Vermoedelijk zijn alle besmette personen uit de regio daar aanwezig geweest.

Vooralsnog zijn de geïnfecteerden thuis in quarantaine gesteld, omdat behandeling in ziekenhuizen "nog niet aan de orde is". Wél wordt gekeken of lokale ziekenhuizen in Geilenkirchen, Erkelenz en Heinsberg voldoende capaciteit hebben om eventuele behandelingen op te vangen. Zowel Selfkant als Gangelt liggen in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen wat met zo'n 17,5 miljoen inwoners aan Nederland grenst.

In Nederland werd naar aanleiding van de eerste besmetting ook kortstondig een contactonderzoek uitgevoerd, omdat de 47-jarige man een week in Limburg verbleef. Verder contactonderzoek bleek echter niet nodig omdat de man nog niet besmettelijk was toen hij in Nederland was.

Duitse minister van Volksgezondheid voorziet epidemie

Duitsland staat aan de vooravond van een coronavirusepidemie, zo sprak de Duitse minister van Volksgezondheid Jens Spahn eerder woensdag. Volgens hem moet er met urgentie gekeken worden naar nationale protocollen, zodat Duitsland is voorbereid op een virusuitbraak.



Volgens Spahn valt niet meer te traceren met wie coronapatiënten contact hebben gehad. "Het staat vast dat grote groepen contact hebben gehad met geïnfecteerden, terwijl wij niet weten wie dat precies zijn geweest."

De Duitse minister van Volksgezondheid Jens Spahn. (Foto: Reuters)