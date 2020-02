Binnen een week zijn in Italië meer dan vierhonderd mensen besmet met het coronavirus en overleden twaalf mensen aan de gevolgen. In het noorden van Italië, waar het virus uitbrak, ligt het openbare leven voor een groot deel stil. NU.nl spreekt drie Nederlanders die wonen, werken of studeren in Milaan, de hoofdstad van de noordelijke regio Lombardije.

Nadia: 'Bizar hoe weinig mensen op straat zijn'

"Het ging zo ontzettend snel, vrijdag was er nog niks aan de hand en zaterdag kregen we te horen dat de universiteit uit voorzorg tot 2 maart was gesloten", vertelt Nadia van 't Klooster, die aan de Milanese modeacademie Istituto Europeo di Design studeert en al vier jaar in Milaan woont.

"Ik hoorde via sociale media van klasgenoten voor het eerst dat het virus hier was. Afgelopen weekend was ik in Amsterdam, toen ik maandag aankwam op het vliegveld werd m'n temperatuur gemeten en werd ons aangeraden zoveel mogelijk binnen te blijven. Ik heb net tentamenweek gehad, dus vind het eigenlijk wel lekker dat ik nu verplicht aan het niksen ben", aldus Nadia. "Maar ik ben wel bang dat ik me over een week ga vervelen."

Verder maakt ze zich nog niet heel erg zorgen. "Er zijn helemaal geen lege schappen in de supermarkten en zolang je je handen goed wast en niet te veel in contact komt met mensen buiten, komt het wel goed. Wel is het bizar om te zien hoe weinig mensen op straat zijn. Er zat bijna niemand in de tram maandag tijdens de ochtendspits en ook het plein voor de Dom is zo goed als leeg."

Nadia woont al vier jaar in Milaan. (Foto: Nadia van 't Klooster)

Jeroen: 'Op elk bureau een fles desinfectiemiddel'

"Het voelt elke dag alsof het een zondagavond is", zegt ook Jeroen Teerlinck, die een managementbureau voor modellen heeft in Milaan. "Het is een heel vaag iets om mee te maken, alsof Armageddon is geweest, iedereen blijft binnen."

"Mensen zijn wel gewoon nog aan het werk. Bij mijn vrouw op kantoor staat op elk bureau een fles desinfectiemiddel. Ook heb ik voor de zekerheid bij een grote supermarkt wc-papier, afbakbroodjes en flessen water ingeslagen, je weet maar nooit wat er gaat gebeuren" laat Jeroen weten.



"Toch ben ik niet heel bang ingesteld, ik ga gewoon met het openbaar vervoer. Dit weekend komen twee Nederlandse vrienden langs. We weten alleen niet wat we gaan doen, de wedstrijd van AC Milan waar we heen zouden gaan, wordt dit weekend gespeeld zonder publiek en ook de kartbaan is gesloten. We gaan wel ergens eten en binnen films kijken."

Jeroen heeft voor de zekerheid een voorraad wc-papier ingeslagen. (Foto: Jeroen Teerlinck)

Tinne: 'We zijn de stad maar ontvlucht'

"Het is onwerkelijk, het lijkt wel een gekke droom", aldus Tinne Wieringa, student psychologie. Ze was pas drie weken in Milaan voor een uitwisseling aan de Universiteit Cattolica toen bekend werd dat het COVID-19-virus in de stad was opgedoken en de universiteit de komende week gesloten is. "In het begin dacht ik: ach, het zijn maar een paar mensen die ziek zijn. Maar opeens doken er overal mensen met mondkapjes op en waren er steeds minder mensen op straat."

"Met een paar andere studenten hebben we besloten de stad te ontvluchten naar een huis aan het Comomeer. Hier is het een stuk rustiger en er zijn ook minder drukke publieke ruimtes. Veel buitenlanders in Milaan zijn sowieso afgelopen weekend vertrokken naar hun thuisland. Het zal wel niet lang duren voordat het ook in Nederland opduikt."

Tinne heeft Milaan voorlopig ingeruild voor het Comomeer. (Foto: Tinne Wieringa)

Het COVID-19-virus (coronavirus) in het kort Het virus verspreidt zich via hoest- en niesdruppeltjes die kort in de lucht hangen. Wie geen symptomen vertoont, vormt amper besmettingsgevaar.

Iemand kan gemiddeld twee à drie anderen besmetten (minder dan bij bijvoorbeeld mazelen). Dit cijfer daalt echter door alle voorzorgsmaatregelen.

Verreweg de meesten hebben lichte (griepachtige) klachten.

Alle sterfgevallen betreffen oudere of al zieke mensen.