Sinds er in Italië plotseling honderden mensen besmet zijn geraakt met het coronavirus, zijn er veel nieuwe vragen over de virusuitbraak binnengekomen op ons reactieplatform NUjij. NU.nl legt de meestgestelde vragen voor aan viroloog Ab Osterhaus.

De afgelopen week zijn er veel mensen in Noord-Italië besmet geraakt met het COVID-19-virus. Kan ik er nog wel op vakantie?

"Op het moment is dat zeker mogelijk. Het is alleen wel belangrijk dat je de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken in de gaten houdt en gebieden met een negatief reisadvies mijdt."

Waarom worden de mensen die terugkeren van wintersport in Noord-Italië niet preventief gecontroleerd?

"Dat is niet verstandig, omdat de kans op besmetting bij al deze mensen zeer laag is. De vraag is: waar stop je de meeste energie in? Ik denk niet dat het verstandig is om iedereen te controleren omdat dit veel tijd en geld kost en leidt tot onnodige onrust. Je kan beter investeren in het goed informeren van mensen over de symptomen, de epicentra en de noodzaak om in voorkomende gevallen de huisarts of GGD te informeren. Zo kan je alleen de mensen die symptomen ontwikkelen omdat ze met dit virus besmet zijn, identificeren."

Er zijn twee Nederlanders met het coronavirus besmet geraakt. Hoe groot is de kans dat het virus zich verder verspreidt?

"Het feit dat we nu verspreiding ook onafhankelijk van introductie uit China zien, houdt wel in dat de kans dat ook mensen in Nederland besmet raken, groter is geworden. Maar ik denk ook dat naarmate mensen hun eventuele symptomen en mogelijke besmettingsbronnen beter in de gaten houden en bij twijfel de huisarts informeren, de kans op beheersing van het probleem in Nederland zal worden vergroot."

40 Video Drone filmt spooksteden in Italië na uitbraak coronavirus

Is Nederland wel goed voorbereid op de komst van het virus?

"Ik denk van wel. We hebben veel kennis over coronavirussen en epidemieën en als iemand mogelijk besmet is, dan wordt diegene in quarantaine geplaatst om verdere verspreiding van de besmetting te voorkomen. Het wordt alleen wel een probleem als er in een korte tijd heel veel mensen besmet raken van wie er dan veel voor opname in aanmerking komen, wat kan leiden tot capaciteitsproblemen."

Hoelang gaat het nog duren tot er een vaccin is?

"Bij het ontwikkelen van een vaccin worden eerst kandidaatvaccins gemaakt. Nadat die getest zijn bij dieren op veiligheid en werkzaamheid, kan het testen bij mensen in een drietal fases beginnen. Alle fases van het ontwikkelen van een vaccin duren bij elkaar toch zeker wel één tot twee jaar."

Zijn besmette mensen tot die tijd aan hun lot overgelaten?

"Nee. Uiteraard kunnen al dan niet ernstige aandoeningen van de luchtwegen symptomatisch worden behandeld, zo nodig in het ziekenhuis. Er zijn verder mogelijk medicijnen tegen andere virusinfecties die effectief zijn bij de behandeling van deze virusinfectie. Tegen SARS bleek een medicijn effectief te zijn dat werd gebruikt tegen chronische hepatitis C. Op het moment worden vele bestaande antivirale middelen in het laboratorium getest en vindt er onder meer in China een grote screening bij mensen plaats, waarbij verschillende middelen worden getest. We hopen nu dat medicijnen die gebruikt worden tegen bijvoorbeeld ebola of malaria effectief zijn."

Hoe verschilt deze ziekte van een gewone griep?

"De symptomen lijken er sterk op en zijn eigenlijk niet van elkaar te onderscheiden. In tegenstelling tot een 'gewone griep' heeft het overgrote deel van de bevolking er geen of weinig weerstand tegen opgebouwd. Dat betekent dat de symptomen bij het coronavirus erger kunnen zijn dan bij griep, alhoewel ook griep bij niet-gevaccineerde risicogroepen tot ernstige ziektebeelden en sterfte leidt."

Hoe groot is de kans dat het virus muteert?

"Die kans is altijd aanwezig, maar dat ligt op korte termijn niet in de lijn der verwachtingen. Het scheelt hierbij dat mensen waarschijnlijk niet snel voor een tweede keer met het virus besmet kunnen raken."

Als je oud of ziek bent, is de kans op een slechte afloop na besmetting groter. Hoe zit dit met zwangere vrouwen?

"Tot nu toe hebben we geen aanwijzingen dat zwangere vrouwen een groter risico lopen. Maar als je als vrouw in een ver stadium van de zwangerschap een luchtweginfectie krijgt, heb je sowieso een probleem. Dit ligt waarschijnlijk niet anders bij het coronavirus."

Er zijn gevallen bekend waar kinderen en jongeren besmet zijn geraakt met het coronavirus. Zijn kinderen nou wel of niet kwetsbaarder voor het virus?

"Op basis van de gegevens die wij nu hebben, is er geen aanleiding om te denken dat kinderen kwetsbaarder zijn. Het lijkt er eerder op dat de ziekte bij kinderen minder voorkomt."