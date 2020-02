Voor het eerst sinds de uitbraak van het COVID-19-virus meldde Peking dinsdag minder nieuwe besmettingen dan andere landen. De WHO noemt de verspreiding "diep verontrustend", maar zegt dat er nog geen sprake is van een pandemie.

De afgelopen dagen heeft het COVID-19-virus zich vanuit China verder verspreid naar delen van verschillende continenten, waaronder Azië, Europa en het Midden-Oosten. Het aantal besmettingen is inmiddels de 80.000 gepasseerd.

Dinsdag meldde Peking voor het eerst minder nieuwe besmettingen (411) dan landen buiten China (427 in totaal).

WHO: Virus is nog in te dammen

De WHO heeft landen opgeroepen zich voor te bereiden op een pandemie, een term die wordt gebruikt voor een epidemie die zich over meerdere continenten verspreidt.

Toch stelt de WHO dat de COVID-19-epidemie nog geen pandemie is. Zo bevinden ruim 96 procent van alle gevallen zich nog in China.

"Sommige media en politici roepen op om de uitbraak als pandemie te bestempelen. Maar dit kan niet zonder een voorzichtige en heldere beschouwing van de feiten", zegt WHO-baas Tedros Adhanom Ghebreyesus. "De organisatie heeft al een internationale gezondheidscrisis uitgeroepen, het hoogste niveau van waakzaamheid."

"Het woord pandemie zorgeloos bezigen geeft geen tastbare voordelen", voegt hij toe. Het kan volgens hem echter wel leiden tot "verlamming van systemen" en ongeoorloofde angst en stigma.

Daarbij kan het woord pandemie de indruk wekken dat het virus niet meer in te dammen is, terwijl dit wel zeker het geval is volgens Tedros. "We zitten in een gevecht dat we kunnen winnen, als we de juiste dingen doen", voegt hij toe.

Handel alsof het virus er nu al is

WHO-expert Bruce Aylward waarschuwde woensdag dat de wereld moet leren van de Chinese aanpak van het virus. Hij leidde de WHO-missie naar China.

De wereld is "simpelweg niet voorbereid" op een eventuele pandemische verspreiding van het coronavirus, zegt Aylward op persoonlijke titel tegen The Guardian. "Je moet handelen alsof het virus er nu al is, anders ben je niet voorbereid".

Sprekend op persoonlijke titel in het hoofdkantoor van de gezondheidsorganisatie WHO prijst de Canadees Aylward de drastische quarantainemaatregelen die China heeft genomen om het virus in te dammen, waardoor volgens hem de verspreiding in dat land zijn piek al bereikt heeft.

"Honderdduizenden mensen kregen geen COVID-19 door de agressieve reactie van China", stelt hij.