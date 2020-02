Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt woensdag dat 23 Nederlanders in quarantaine zitten in het H10 Costa Adeje Palace-hotel op het Spaanse eiland Tenerife. Eerder werd gedacht dat het om dertien Nederlanders ging.

Volgens het ministerie zijn er geen aanwijzingen dat de Nederlanders besmet zijn met het COVID-19-virus. Er is een Nederlandse honorair consul op het eiland aanwezig die waar mogelijk hulp en informatie biedt aan landgenoten in het hotel.

Ook staat de Nederlandse ambassade in Madrid in contact met de Spaanse autoriteiten, die de situatie op het eiland monitoren.

Alle gasten in het hotel moeten veertien dagen in quarantaine in hun hotelkamers blijven. Het hotel is tot zeker 15 maart gesloten.

In het hotel testten vier Italianen uit de regio Lombardije positief op het coronavirus. De andere Italianen uit hun reisgroep testten negatief op het virus, aldus de Spaanse autoriteiten.

Naar verwachting komen tienduizenden mensen de komende dagen carnaval vieren op de Canarische Eilanden. Reisorganisaties hebben contact opgenomen met Nederlandse toeristen die in de afgelopen dagen het hotel hebben verlaten.