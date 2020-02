De met het coronavirus besmette Duitser was niet ziek tijdens zijn bezoek aan Limburg, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) woensdagochtend. Daarom wordt het contactonderzoek in Nederland stopgezet.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.

De man verbleef in het weekend van 8 en 9 februari in Limburg. Dat was ruim een week voordat hij ziek werd. "Tijdens dit verblijf in Nederland was hij niet ziek en niet besmettelijk", aldus het RIVM. "Daarmee is de noodzaak voor verder contactonderzoek voor dit verblijf in Nederland komen te vervallen."

Het virus wordt verspreid via druppeltjes in de lucht. Waar en wanneer de man besmet is geraakt, is niet bekend. Mogelijk was dit na zijn bezoek aan Nederland.

Het duurt maximaal veertien dagen voordat een besmet persoon ziek wordt. Tot die tijd kan de patiënt geen andere personen besmetten. Er zijn uitzonderingsgevallen van mensen die besmet zijn met het virus en niet ziek zijn, maar het RIVM benadrukt dat veruit de meeste besmette symptomen vertonen.

Man woont net over de grens bij Sittard

De man woont met zijn vrouw net over de grens bij Sittard. Nadat dinsdagavond duidelijk werd dat hij positief was getest op het COVID-19-virus, werd ook bekendgemaakt dat hij in Limburg is geweest.

Het RIVM was daarom in samenwerking met de Duitse autoriteiten een onderzoek gestart. Er werd in kaart gebracht met wie de man in Nederland mogelijk contact heeft gehad. Dit onderzoek werd in de nacht van dinsdag op woensdag voortgezet.

De Duitser verblijft in een speciale isolatieruimte van het universiteitsziekenhuis in Düsseldorf. Zijn toestand is kritiek. Zijn vrouw is ook ziek, maar het is niet duidelijk of zij ook is besmet met het virus.