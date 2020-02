In het hotel H10 Costa Adeje Palace op Tenerife, waar ook dertien Nederlanders verblijven, zijn inmiddels vier personen besmet met het coronavirus. Zij komen alle vier uit de getroffen Noord-Italiaanse regio Lombardije, meldt het Spaanse ministerie van Volksgezondheid dinsdag.

Op de hoogte blijven van al het nieuws over het coronavirus? Volg ons liveblog.

Op maandag werd bekend dat een Italiaanse arts uit Lombardije die op Tenerife op vakantie was, besmet was met het COVID-19-virus. Een dag later werd het virus ook bij zijn vrouw ontdekt.

Twee Italianen die samen met het koppel naar Tenerife waren afgereisd, werden dinsdag positief getest. In Lombardije in het noorden van Italië heerst momenteel een grote uitbraak van het coronavirus.

Alle vier de Italianen verbleven in het hotel H10 Costa Adeje Palace, in het zuidwesten van Tenerife op de Canarische Eilanden. Inmiddels zijn de bijna duizend gasten van dit viersterrenhotel met 467 kamers in quarantaine, onder wie dertien Nederlanders.

De gasten moeten veertien dagen in quarantaine blijven in het hotel. Het hotel is tot minstens 15 maart gesloten.

Geen aanwijzing voor besmetting Nederlanders

Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt geen aanwijzingen te hebben dat de Nederlanders besmet zijn met het COVID-19-virus, zo meldt het dinsdagavond op Twitter.

Reisorganisaties hebben contact opgenomen met Nederlandse toeristen die in de afgelopen dagen zijn teruggekomen uit het hotel.