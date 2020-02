In de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen is bij een man het coronavirus vastgesteld. De man woont in de gemeente Selfkant, net over de grens bij Sittard. Dat bevestigt de Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) tegen NU.nl. De man is vorige week nog in Limburg geweest en de GGD is in Limburg gestart met een onderzoek naar de mensen met wie hij contact heeft gehad,

De man was maandagavond samen met zijn vrouw opgenomen in het ziekenhuis van Erkelenz met longklachten. Daar is bij de man het COVID-19-coronavirus geconstateerd. Het is de eerste besmetting in Noordrijn-Westfalen, een deelstaat met ruim 17,5 miljoen inwoners.

De man is in een speciale ambulance naar het universiteitsziekenhuis van Düsseldorf gebracht waar een speciale isolatieruimte is. Hij bevindt zich volgens het Duitse ministerie van Volksgezondheid in kritieke toestand. De toestand van zijn vrouw is stabiel, het is niet duidelijk of zij ook is besmet.

Over de identiteit van het stel is vooralsnog niets bekend. Volgens de lokaliteiten zijn ze begin 50 en reizen ze veel om professionele redenen. Hoe en waar de man besmet is geraakt, kon nog niet worden vastgesteld.

Contactonderzoek in Limburg van start

De GGD van Zuid Limburg is gestart met een contactonderzoek. Dat houdt in dat ze gaan onderzoeken met wie de man de afgelopen weken allemaal in contact is geweest. Mochten deze contacten klachten krijgen, dan worden zij geïsoleerd en getest.

Eerder op de dag bleek ook een 25-jarige man in de deelstaat Baden-Württemberg besmet te zijn. Hij was 17 februari uit Milaan teruggekeerd.

Inmiddels zijn in zes Europese landen besmettingen met het COVID-19-virus vastgesteld: Italië, Spanje, Zwitserland, Kroatië, Oostenrijk en Frankrijk. Veruit de meeste besmettingen zijn aangetroffen in Noord-Italië, rondom Milaan.

Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) noemde het risico op een besmetting met het coronavirus in Europa dinsdag nog steeds laag tot matig, onder meer vanwege de rigoureuze maatregelen die worden genomen om het virus in te dammen.