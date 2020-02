Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt geen aanwijzingen te hebben dat de dertien Nederlanders die in het hotel H10 Costa Adeje Palace op Tenerife verblijven, besmet zijn met het COVID-19-virus. Dat meldt het ministerie dinsdagavond op Twitter.

Reisorganisaties hebben contact opgenomen met Nederlandse toeristen die in de afgelopen dagen zijn teruggekomen uit het hotel.

In het hotel werd een Italiaanse gast positief getest op het coronavirus, waarna bijna duizend gasten in quarantaine moesten. Alle gasten worden op het virus gecontroleerd. Tot nader order moeten zij op hun kamers blijven.

De patiënt in kwestie zou een arts uit de Italiaanse regio Lombardije zijn. In deze regio is het overgrote deel van de besmettingen in het land gesignaleerd.

De gasten moeten veertien dagen in quarantaine blijven.