Sinds het coronavirus eind 2019 opdook in China, is er veel te doen om het COVID-19-virus. Voor wie door de bomen het bos niet meer ziet: de belangrijkste feiten rondom dit coronavirus op een rij.

Wat zijn de symptomen van het virus?

Mensen die besmet zijn met het COVID-19-virus hebben vaak griepachtige klachten: koorts, hoesten en kortademigheid. Maar niet iedereen die verkouden is, hoeft zich zorgen te maken over een besmetting. Om van een potentiële besmetting met het coronavirus te spreken, moet de patiënt de afgelopen twee weken in een gebied zijn geweest waar het virus zich heeft verspreid of in contact zijn geweest met iemand die in een besmet gebied is geweest.

Een gebied met een hoog risico op besmetting is bijvoorbeeld het vasteland van China, waar het virus voor het eerst opdook in de miljoenenstad Wuhan.

Wat moet je doen als je het virus denkt te hebben?

Mocht je deze griepachtige symptomen hebben én in een besmet gebied zijn geweest óf met een besmet persoon in contact zijn geweest, dan adviseert het RIVM om telefonisch contact op te nemen met je huisarts. Die test je dan op aanwezigheid van het coronavirus. De uitslag van de test krijg je binnen 24 uur.

Maak je je heel erg zorgen om het coronavirus, maar heb je nog geen klachten? Dan heeft het ook nog geen zin om je te laten testen op het virus. Zolang je geen klachten hebt, kan de test ook nog niet aantonen of je het virus in je lichaam hebt.

Hoe wordt het virus overgedragen?

Het coronavirus wordt van mens op mens overgedragen. Vooral mensen die symptomen vertonen, kunnen het COVID-19-virus overdragen. Het virus verspreidt zich namelijk via de druppels die bij hoesten en niezen vrijkomen.

Kun je het virus ook overdragen als je niet ziek bent?

Er zijn wel uitzonderlijke gevallen bekend waarbij een besmette persoon geen symptomen vertoonde. Maar, zo benadrukt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), veruit de meeste mensen vertonen na een besmetting ook de symptomen van het coronavirus.

Vooralsnog is er geen bewijs dat het virus lange tijd buiten het lichaam kan overleven. Je kunt daarom bijvoorbeeld best pakketjes uit China bestellen.

Als iemand besmet is geraakt met het virus, dan merkt die persoon niet meteen iets van de ziekte COVID-19. De symptomen treden pas na een paar dagen op. Het RIVM spreekt van een gemiddelde incubatietijd van zeven dagen.

Deze incubatietijd is berekend op basis van de gegevens van veel patiënten, die allen een incubatietijd hadden tussen de twee en twaalf dagen. Het RIVM gaat daarom voor de zekerheid uit van een maximale incubatietijd van twee weken.

Een gezondheidsmedewerker controleert een reiziger op koortsachtige verschijnselen. (Foto: Reuters)

Kun je het virus nog een keer krijgen als je al besmet bent geweest?

Mocht je besmet zijn geraakt met het virus, dan kun je het niet nog een keer krijgen. Het virus wordt dan herkend door je afweersysteem.

Hoe gevaarlijk is het virus?

Het sterftepercentage onder mensen die zijn besmet met het coronavirus is vrij laag: ongeveer 2 procent van hen overlijdt aan de gevolgen van het virus.

Dit betekent niet dat zij kerngezond waren voor ze het virus kregen. Onder de overleden patiënten zijn vooral oudere mensen en mensen die verzwakt waren door een andere ziekte.

Veruit de meeste mensen genezen van het coronavirus. Van alle besmette personen heeft ongeveer 17 procent ernstige klachten.

Het gaat hierboven uiteraard alleen om de groep bij wie het virus is vastgesteld. In werkelijkheid kunnen meer mensen besmet zijn geraakt en eventueel ook zijn genezen van het virus.

Is er al een behandeling tegen het virus?

Op dit moment is er nog geen officiële behandeling tegen het virus op de markt, al wordt daar wel aan gewerkt. Het enige wat artsen kunnen doen, is symptomen bestrijden bij mensen met ernstige klachten. Zo kunnen ze patiënten met luchtwegklachten extra zuurstof toedienen.

Is er al een vaccin?

Er is ook nog geen vaccin ontwikkeld voor het virus. Verschillende organisaties, waaronder de gezondheidsorganisatie WHO en de Chinese autoriteiten, doen volop onderzoek naar vaccins en methoden om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.