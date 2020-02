Reisorganisaties hebben contact opgenomen met Nederlandse toeristen die de afgelopen dagen teruggekomen zijn van een verblijf in het H10 Costa Adeje Palace op Tenerife. In het hotel, waar nu bijna duizend toeristen in quarantaine zitten, verbleef een arts die later besmet bleek te zijn met het coronavirus.

Volgens D-reizen gaat het om twee personen die op 21 februari zijn teruggekomen uit het hotel. Ook hebben zeven personen die afgelopen tien dagen zijn teruggekeerd van hun vakantie via reisorganisatie Sunweb een mail gehad van het bedrijf.

Sunweb heeft daarnaast een mail verstuurd naar zo'n duizend tot vijftienhonderd mensen die de afgelopen drie weken via de organisatie op Tenerife verbleven. "We hebben gezegd dat als ze zich zorgen maken, ze moeten kijken op de website van het RIVM en die instructies op moeten volgen", vertelt een woordvoerder.

Corendon laat weten contact op te nemen met klanten die de afgelopen tijd tegelijkertijd met de besmette arts in het hotel verbleven. "We adviseren de mensen om hun gezondheid scherp in de gaten te houden, en dat ze moeten letten op de symptomen", aldus de woordvoerder. Om hoeveel mensen het gaat, is nog niet bekend.

De reisorganisaties lieten eerder dinsdag aan NU.nl weten dat zich er onder de bijna duizend toeristen die momenteel in quarantaine zitten zich minimaal dertien Nederlanders bevinden.