Het coronavirus duikt op in steeds meer Europese landen en breidt zich uit in de landen waar het al aanwezig was. Ook populaire vakantielocaties worden getroffen. Kun je een reis naar getroffen landen en gebieden nog annuleren of ben je je geld kwijt?

De lijst met getroffen plekken wordt steeds langer. Het Nederlandse ministerie scherpte eerder al de reisadviezen aan voor China, Zuid-Korea en Iran. Sinds vorige week wordt ook reizen naar Noord-Italië afgeraden als dat niet noodzakelijk is, of in bepaalde gebieden zelfs sowieso niet.

Maar hoe zit het met het annuleren of omboeken van een al geboekte vakantie?

Eerste stap? Neem altijd contact op met de reisorganisatie om te kijken of je kan omboeken naar een andere bestemming of naar een ander moment, zegt Bas Knopperts, expert reisverzekeringen bij vergelijker Independer. Kan dat niet, dan kunnen reizigers vaak de reis niet meer laten vergoeden.

In veel reisverzekeringen zijn negatieve reisadviezen uitgesloten van een dekking, vertelt Knopperts. "Bij de meeste verzekeraars heb je pech", concludeert hij.

Een aantal verzekeraars vergoedt wel

Maar er zijn wel een aantal verzekeraars die de dekking wel hebben. Sommigen onder een standaard annuleringsverzekering, maar ook hebben een aantal verzekeraars een extra module die je moet afsluiten. Maar, nuanceert Knopperts, er zijn maar een paar verzekeraars die dat doen.

Daarom adviseert hij altijd contact op te nemen met de reisorganisatie of er iets mogelijk is. "Denk niet gelijk, ik ben niet goed verzekerd het geld is weg. Kijk of er mogelijkheden zijn. Je hebt geen 100 procent kans van slagen, maar vaak willen ze wel meedenken."

Ben je in een gebied en kun je plotseling niet meer vertrekken doordat er bijvoorbeeld een quarantaine is ingesteld, dan vergoedt de gewone reisverzekering vaak wel de extra kosten van bijvoorbeeld een hotel. Daarvoor moet er niet al een negatief reisadvies zijn afgegeven. Is die er al wel en je gaat toch naar het gebied, dan gaat de verzekeraar het niet betalen.

