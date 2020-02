Er is nog geen reden tot paniek voor toeristen nu het coronavirus op verschillende toeristische plekken is opgedoken, stelt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het instituut begrijpt dat mensen die recent teruggekomen zijn vanuit hun wintersport of Tenerife zich zorgen maken. "Maar zo lang je geen last hebt van verschijnselen, hoef je je over het algemeen ook geen zorgen te maken over besmetting."

In het verleden is wel vastgesteld dat in uitzonderlijke gevallen iemand besmet kan zijn met het COVID-19-virus zonder verschijnselen te tonen. Maar veruit de meeste mensen die besmet raken met het coronavirus, tonen ook de symptomen.

De symptomen op die van de gewone verkoudheid: koorts, hoesten en kortademigheid. Er is echter pas sprake van een mogelijke besmetting als de desbetreffende persoon in een besmet gebied is geweest, of in contact is geweest met een persoon die terug is gekomen vanuit een besmet gebied.

Gebieden die op dit moment een hoog risico op besmetting hebben zijn volgens het RIVM het vasteland van China, Taiwan, Macau, Hongkong, Singapore, Iran en een aantal gemeenten in Noord-Italië.

Het RIVM onderscheidt deze gebieden waar het virus zich aan het verspreiden is, van gebieden waar het virus is 'opgedoken', zoals op Tenerife het geval is. In dit soort gebieden zijn er enkele gevallen van besmetting, en zijn deze ook terug te leiden aan een bezoek aan een gebied met een hoog risico. De mensen die in gebieden waar het virus is opgedoken zijn geweest, hoeven zich dus niet meteen zorgen te maken.

En zolang je geen verschijnselen vertoont, hoef je niet te vrezen dat je het virus overdraagt aan mensen om je heen. Het virus verspreidt zich bij veruit de meeste gevallen via druppels, legt een woordvoerder van het RIVM uit. En iemand wordt pas ziek als hij of zij in contact is geweest via deze druppels, bijvoorbeeld als een besmet persoon niest.

Preventief testen op virus zinloos

Het heeft volgens het RIVM ook geen zin om toeristen preventief te testen op het coronavirus. Pas als er klachten ontstaan, heeft het virus zich zodanig ontwikkeld dat de test het kan aantonen en dat het besmettelijk is. De eerste dagen na een besmetting is er onvoldoende virus in een lichaam om een besmetting aan te kunnen tonen.

Mensen die zich echt zorgen maken, kunnen altijd contact opnemen met hun huisarts voor vragen. "Maar dat is zeker niet noodzakelijk."