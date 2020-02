Op dit moment is nog niemand in Nederland besmet geraakt met het COVID-19-virus, maar de kans bestaat dat dit alsnog gebeurt. Wat gebeurt er als iemand positief zou testen op het virus binnen onze landsgrenzen? Het antwoord in zes stappen.

Op de hoogte blijven van al het nieuws over het coronavirus? Volg ons liveblog.

1. Nauwe samenwerking

Bij een uitbraak werken artsen, laboratoria en GGD nauw samen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is verantwoordelijk voor de coördinatie van de bestrijding.

2. Meldplicht

Volgens het RIVM is het belangrijk om patiënten snel op te sporen en contacten in de gaten te houden. Om die reden geldt voor het coronavirus een meldplicht. Die is noodzakelijk om snel maatregelen te kunnen nemen en verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

3. Patiënt in isolatie en test

Als een arts vermoedt dat een patiënt ziekteverschijnselen van het virus vertoont, treedt een protocol in werking. De dokter moet dan een test aanvragen bij het RIVM en het Erasmus MC in Rotterdam. De patiënt gaat in isolatie. Afhankelijk van de situatie kan dat thuis of in het ziekenhuis.

111 Video Vaccin coronavirus kan pas in zomer 2021 klaar zijn

4. Quarantaine voor contacten patiënt

Test de patiënt positief dan moeten ook alle mensen met wie de persoon onlangs contact heeft gehad in quarantaine. De lokale GGD moet hen gedurende de incubatietijd (tussen de zeven en veertien dagen) in de gaten houden. Als ook zij virusverschijnselen vertonen, "begint het verhaal van vooraf aan", aldus het RIVM.

5. Tweede test in ander lab

Alle mogelijke testen worden uitgevoerd door het RIVM en het Erasmus MC. Als het nodig is kunnen ook in twaalf speciaal opgerichte laboratoria tests gedaan worden. Bij een positieve test op het coronavirus volgt altijd een tweede test in een ander laboratorium. Tussen de test en de uitslag zit ongeveer 24 uur.

6. Behandeling

Voor COVID-19 bestaat nog geen vaccin. Behandelingen bestaan uit het tegengaan van de symptomen. Zo kunnen artsen bijvoorbeeld extra zuurstof toedienen bij benauwde patiënten. Alle Nederlandse ziekenhuizen hebben voor deze behandelingen de juiste kennis in huis. Ook is voldoende capaciteit op intensivecareafdelingen.