Twee personen in de Oostenrijkse plaats Innsbruck zijn positief getest op het coronavirus, meldt de gouverneur van de deelstaat Tirol dinsdag in een persconferentie. Het gebied rondom de stad is geliefd onder wintersporters en trekt rond deze tijd van het jaar honderden tot duizenden Nederlanders.

Het zou gaan om twee Italiaanse mannen die in de regio wonen, maar recent in de Italiaanse regio Lombardije zijn geweest. De mannen worden behandeld in het lokale ziekenhuis van Innsbruck.

In Oostenrijk werd het coronavirus een keer eerder aangetroffen. Het virus werd aangetroffen bij een Chinese stewardess die onlangs in Wuhan was geweest en naar Wenen was gevlogen.

Het land trof al meerdere maatregelen om de uitbraak van het virus in te dammen. Zondagavond lag al het verkeer met Italië nog urenlang stil, omdat twee treinpassagiers symptomen van het virus vertoonden. Italië zag het aantal besmettingen de afgelopen dagen explosief toenemen en telt er inmiddels bijna driehonderd. Het gros daarvan werd gesignaleerd in Lombardije.

Kroatië meldt eerste besmetting

Ook in Kroatië werden dinsdag de testresultaten gedeeld van iemand die symptomen vertoonde. Premier Andrej Plenkovic maakte bekend dat de persoon positief is getest en het virus dus zijn intrede heeft gedaan in het land.

Het gaat volgens Plenkovic om een "relatief jonge patiënt, die met milde symptomen is opgenomen in een ziekenhuis in Zagreb". Mogelijk heeft hij het virus opgelopen in Lombardije. De man verbleef tussen 19 en 21 februari in de miljoenenstad Milaan.

Bij een Italiaanse arts op het Spaanse eiland Tenerife werd dinsdag eveneens het coronavirus vastgesteld. In het hotel waar de man verbleef, zitten daardoor duizend toeristen verplicht in quarantaine. Onder hen bevinden zich minimaal veertien Nederlanders.