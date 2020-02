De Nederlandse bevolking heeft 33.000 euro aan het Rode Kruis gedoneerd om verdere verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan. Voor de inzamelingsactie werd vorige week het gironummer 7244 geopend.

Het ingezamelde geld wordt gebruikt voor voorlichting en hulp in landen waar mensen besmet zijn met het coronavirus. Dit gebeurt niet alleen in Azië, maar ook in Afrika en Europa.

Het Rode Kruis is in Italië met ongeveer drieduizend hulpverleners actief. Zij helpen bijvoorbeeld bij het vervoer van mogelijk besmette personen met speciale ambulances. Daarnaast geeft het Rode Kruis voorlichting in het land.

De hulporganisatie zamelt in meerdere landen geld in. Voor de opschaling van de wereldwijde hulpverlening heeft het Rode Kruis 30 miljoen euro nodig. Een woordvoerder benadrukt dat "alle kleine beetjes helpen".

Rode Kruis verleent ook hulp in Noord-Korea

Het Rode Kruis krijgt een uitzonderingspositie om in Noord-Korea hulp te gaan verlenen. In normale omstandigheden is dit niet toegestaan vanwege de sancties die de Verenigde Naties het Aziatische land vier jaar geleden hebben opgelegd.

Gezondheidsorganisatie WHO heeft op dit moment geen aanwijzingen dat mensen in Noord-Korea besmet zijn met het virus.

De benaming van het nieuwe coronavirus zorgt nogal eens voor verwarring. Hopelijk biedt deze uitleg duidelijkheid. Gezondheidsorganisatie WHO koos in het begin voor de tijdelijke naam 2019-nCoV, terwijl het virus eigenlijk officieel SARS-CoV-2 heet. De organisatie vond deze naam - die wel door het Nederlandse RIVM wordt gebruikt - te verwarrend, omdat het te veel doet denken aan de SARS-uitbraak in 2002. Inmiddels heeft de WHO ervoor gekozen om de tijdelijke naam 2019-nCoV te vervangen door het simpelere COVID-19-virus. Je raakt dus besmet met het SARS-CoV-2 (gebruikt door RIVM) of COVID-19-virus (gebruikt door WHO) en je overlijdt aan de ziekte COVID-19. NU.nl heeft ervoor gekozen om de benamingen van de WHO aan te houden. We gebruiken coronavirus als synoniem voor dit virus.