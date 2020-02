Een persoon in Tilburg is donderdag positief getest op het coronavirus, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het gaat om de eerste besmetting met het COVID-19-virus in Nederland.

De patiënt, een man, ligt sinds woensdagavond in het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. Hij is kortgeleden in de Italiaanse regio Lombardije geweest. Over de toestand van de patiënt doet het RIVM verder geen uitspraken.

Volgens de NOS gaat het om een man van tegen de vijftig jaar oud. De besmette persoon wordt in quarantaine gehouden. Vanwege de besmetting wordt in kaart gebracht met wie de persoon onlangs contact heeft gehad.

"De persoon vertoonde symptomen van het virus, daarom is de persoon opgenomen en getest", aldus het RIVM. Het is nog onduidelijk hoelang de persoon in Nederland is, dat is de GGD aan het onderzoeken. Een woordvoerder van het het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis laat aan Omroep Brabant weten in crisisberaad te zijn, maar dat ook de zorg voor andere patiënten gewoon doorgaat. "Dat heeft alle prioriteit", aldus de woordvoerder.

De GGD zal alle contacten van de patiënt monitoren om te voorkomen dat het coronavirus verder wordt verspreid. Jaap van Dissel van het RIVM vertelt in een uitzending van de NOS dat er ongeveer zestig mensen in Nederland op het virus zijn getest, van wie het merendeel niet ziek is gebleken. Het RIVM wacht nog op de uitslag van zo'n vier testen.

Het COVID-19-virus (coronavirus) in het kort: Het virus verspreidt zich vooral via hoest- en niesdruppeltjes die kort in de lucht hangen. Wie geen symptomen vertoont, vormt amper besmettingsgevaar.

Iemand kan gemiddeld twee à drie anderen besmetten (minder dan bij bijvoorbeeld mazelen). Dit cijfer daalt echter door alle voorzorgsmaatregelen.

Verreweg de meesten hebben lichte (griepachtige) klachten.

Bijna alle sterfgevallen betreffen oudere of al zieke mensen.