De Chinese president Xi Jinping heeft zondag toegegeven dat er tekortkomingen zijn geweest in de bestrijding van het coronavirus in het land. In zijn speech tijdens de communistische top noemde de leider de uitbraak 'de grootste publieke gezondheidscrisis sinds het begin van de Volksrepubliek van China'.

Dat meldt het Chinese staatspersbureau Xinhua. Instanties moeten leren van deze fouten en het vermogen om te reageren op een gezondheidscrisis verbeteren, stelt de president. Hij ging niet nader in op wat er precies verkeerd was gegaan.

De Chinese regering wordt breed bekritiseerd vanwege de aanpak van de coronacrisis. Er zijn veel bewijzen dat de overheid de ernst van de uitbraak heeft stilgehouden en niet daadkrachtig genoeg heeft ingegrepen om verspreiding van het virus tegen te gaan.

De president noemt de verspreiding van het COVID-19-virus in het land een "crisis en grote test". Het is volgens Xi onvermijdelijk dat de epidemie een grote invloed gaat hebben op de economie en maatschappij in het land.

De Chinese overheid heeft inmiddels drastische maatregelen getroffen om niet alleen de verspreiding van het virus tegen te gaan, maar ook om de impact op de economie en maatschappij te beperken. Met deze maatregelen zou de impact van het virus slechts op korte termijn worden gevoeld, en moeten de effecten van het virus beheersbaar worden, aldus Xi.

Verspreiding voorkomen en terug aan het werk

De Chinese president zegt dat gebieden waar een laag besmettingsrisico is, zich moeten focussen op het herstellen van werk en productie, terwijl gebieden met een hoog risico zich moeten focussen op het voorkomen van verdere verspreiding van het virus.

In China zijn al bijna 77,000 mensen geïnfecteerd met het COVID-19-virus. Inmiddels zijn meer dan 2.400 mensen overleden aan de gevolgen van het virus.