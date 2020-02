Het aantal besmettingen met het coronavirus in Italië is verder opgelopen naar 120. Vooral de noordelijke regio's Lombardije en Veneto zijn getroffen door de uitbraak, meldt de Italiaanse krant La Repubblica.

Het aantal besmettingen is vooral in de Italiaanse regio Lombardije opgelopen. In die regio zijn momenteel 89 mensen besmet geraakt met het coronavirus. In Veneto zijn 25 gevallen bekend, en in kleinere regio's rondom deze gebieden zijn volgens La Repubblica nog eens zes besmettingen gemeld.

Tot nu toe zijn er twee mensen in het land gestorven aan de gevolgen van het COVID-19-virus.

In enkele dagen is het aantal coronabesmettingen in Italië sterk gestegen. De autoriteiten troffen daarom zaterdag al noodmaatregelen: zo zijn twee complete dorpen, die gezien worden als brandhaarden van het virus, in quarantaine gezet.

In Codogno, ten zuidoosten van Milaan, werd het coronavirus ontdekt bij een 38-jarige inwoner, waarna het virus zich verspreidde door het dorp. In het andere dorp, Vo' Euganeo in de regio Veneto, overleed zaterdag een 78-jarige inwoner aan de gevolgen van het COVID-19-virus.

Ook blijven scholen en universiteiten gesloten in de getroffen regio's, en raden bedrijven hun personeel aan om voorlopig thuis te blijven.