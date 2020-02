Het aantal mensen dat besmet is met het COVID-19-coronavirus in Italië is de afgelopen dagen sterk opgelopen van 11 naar 79. De uitbraak concentreert zich vooral in de noordelijke regio's Lombardije en Verona. De autoriteiten doen er alles aan om verspreiding van het virus tegen te gaan.

50.000 mensen in en rond de gemeente Codogno, ten zuidwesten van Milaan, wordt geadviseerd om de komende tijd binnen te blijven. Het dorp is een brandhaard sinds het coronavirus is ontdekt bij een 38-jarige inwoner die inmiddels in stabiele toestand is. Niemand mag de omgeving meer binnen of uit.

Ook het dorp Vo' Euganeo in de regio Veneto is in quarantaine gezet. In dat dorp woonde de 78-jarige man die vrijdagavond overleed aan de gevolgen van het virus.

In de getroffen regio's blijven de scholen en universiteiten voorlopig dicht. Ook veel bedrijven hebben hun personeel aangeraden om voorlopig thuis te blijven. Lombardije en Verona staan bekend als het industriële hart van Italië.

Geen voetbal, uitgeklede modeshows

Veel sportwedstrijden gaan ook niet door op bevel van de autoriteiten. Zo zijn drie voetbalwedstrijden in de Italiaanse A-klasse op zondag afgelast, waaronder het duel tussen Inter Milaan en Sampdonia.

Ook op de Milan Fashion Week die momenteel plaatsvindt worden maatregelen getroffen. Zo wordt de show van modeontwerper Giorgio Armani zondag gehouden in een leeg theater zonder pers of potentiële kopers.

