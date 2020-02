Zuid-Korea meldt zaterdag 229 nieuwe besmettingen met het coronavirus COVID-19. Het totale aantal besmettingsgevallen in het Aziatische land komt daarmee op 433, meldt het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap. Bijna alle besmettingen zijn terug te leiden naar een ziekenhuis in Cheongdo en een christelijke sekte in Daegu.

Het dodental in Zuid-Korea ligt op twee: een vrouw in de vijftig en een 63-jarige man zijn overleden aan de gevolgen van het virus. Premier Chung Sye-kyun spreekt van een "noodsituatie".

Ruim de helft van de besmettingen in het land is terug te leiden naar een 61-jarige vrouw die meerdere diensten van de Shincheonji-kerk in Daegu heeft bezocht. Volgens de autoriteiten is er geen bewijs dat ze recent in het buitenland is geweest.

Deagu is een stad met 2,5 miljoen inwoners. Massale bijeenkomsten zijn nu verboden en de burgemeester roept inwoners op om thuis te blijven. Daegu en het nabijgelegen Cheongdo zijn door de Zuid-Koreaanse autoriteiten aangewezen als speciale zones voor medisch personeel en isolatiefaciliteiten.

In Cheongdo staat het ziekenhuis waar de 63-jarige man woensdag overleed. Hij testte postuum positief op het coronavirus. Negen ziekenhuismedewerkers en 102 patiënten zijn besmet geraakt.

Ook flinke stijging van aantal patiënten in Iran

Ook Iran kampt momenteel met een flinke stijging van het aantal coronapatiënten. In enkele dagen zijn 28 besmettingen vastgesteld en vijf personen aan COVID-19 overleden. In 25 andere landen zijn in totaal circa twaalfhonderd patiënten en zeven sterfgevallen.

Het virus komt oorspronkelijk uit China, waar het aantal besmettingen op 76.288 ligt. De Chinese autoriteiten melden dat het dodental naar 2.345 is gestegen. 20.659 anderen zijn inmiddels na genezing ontslagen uit het ziekenhuis.

Het aantal nieuwe besmettingen in China neemt al enkele dagen af. Gezondheidsorganisatie WHO spreekt van goed nieuws, maar benadrukt dat men "zeer voorzichtig" moet zijn met deze cijfers. "Het is veel te vroeg voor voorspellingen over deze uitbraak", zegt directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus.

