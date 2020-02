In Oekraïne hebben donderdag enkele honderden mensen gedemonstreerd tegen de komst van 45 uit de Chinese stad Wuhan geëvacueerde landgenoten. De inwoners van Novi Sanzhary, een dorp in het midden van Oekraïne, vrezen door de komst van de evacués het coronavirus op te lopen.

De stad Wuhan in de provincie Hubei is het epicentrum van het COVID-19-virus. In december brak het coronavirus hier uit en inmiddels zijn duizenden mensen in de provincie besmet geraakt.

Er waren honderden agenten van de oproerpolitie op de been om de menige tot bedaren te brengen. De confrontatie tussen de betogers en de politie duurde de hele dag.

Demonstranten sloegen de ruiten van in ieder geval twee bussen stuk. Ook gooiden ze stenen naar de bussen en agenten. De demonstranten blokkeerden daarnaast een brug naar het sanatorium en staken autobanden in brand. Enkele politieagenten raakten bij het protest gewond en ook enkele demonstranten lagen na de confrontatie gewond op de grond.

Alle passagiers zijn twee keer getest

Alle evacués gaan twee weken lang in quarantaine in een sanatorium in het Oekraïense dorp. Uit tests blijkt dat geen van de teruggekeerde reizigers in Wuhan het coronavirus heeft opgelopen, benadrukken de autoriteiten.

Alle passagiers van het vliegtuig waarmee de evacués zijn opgehaald, zijn twee keer getest. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky riep de betogers al eerder op om kalm te blijven.

De benaming van het nieuwe coronavirus zorgt nogal eens voor verwarring. Hopelijk biedt deze uitleg duidelijkheid. Gezondheidsorganisatie WHO koos in het begin voor de tijdelijke naam 2019-nCoV, terwijl het virus eigenlijk officieel SARS-CoV-2 heet. De organisatie vond deze naam - die wel door het Nederlandse RIVM wordt gebruikt - te verwarrend, omdat het te veel doet denken aan de SARS-uitbraak in 2002. Inmiddels heeft de WHO ervoor gekozen om de tijdelijke naam 2019-nCoV te vervangen door het simpelere COVID-19-virus. Je raakt dus besmet met het SARS-CoV-2 (gebruikt door RIVM) of COVID-19-virus (gebruikt door WHO) en je overlijdt aan de ziekte COVID-19. NU.nl heeft ervoor gekozen om de benamingen van de WHO aan te houden. We gebruiken coronavirus als synoniem voor dit virus.