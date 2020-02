Vier van de vijf Nederlanders die op het cruiseschip de Diamond Princess in de Japanse kuststad Yokohama zaten hebben Japan in de nacht van woensdag op donderdag verlaten, meldt het ministerie van Buitenlandse zaken. Ze zijn allemaal negatief getest op het coronavirus 2019-nCoV.

Een vijfde Nederlandse passagier reist binnenkort met zijn partner samen terug naar Duitsland.

Bij aankomst in Nederland zullen de passagiers nog twee weken door de GGD worden gemonitord op ziekteverschijnselen. Ze hoeven niet in quarantaine.

De vijf Nederlands mochten het cruiseschip woensdag verlaten. De opvarenden zaten twee weken lang vast in de haven van de Japanse stad, nadat een groot deel van de passagiers op het schip wel besmet bleek met het coronavirus. Inmiddels zijn 621 van de 3.711 passagiers besmet geraakt.

Tijdens de quarantaineperiode mocht niemand zomaar zijn of haar hut verlaten. Experts bekritiseren de Japanse overheid over haar quarantainebeleid op het schip. Er zouden ernstige tekortkomingen zijn geweest in het beleid, waardoor veel mensen toch besmet raakten met het virus.

Donderdag meldden Japanse media dat twee passagiers zijn overleden aan de gevolgen van het virus. Daarnaast zouden 29 van de opvarenden in kritieke toestand zijn.