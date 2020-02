De evacuatie van honderden opvarenden van het door het nieuwe coronavirus getroffen cruiseschip Diamond Princess begon woensdag. De Japanse overheid krijgt internationaal veel kritiek op haar quarantainebeleid ten aanzien van het schip.

Zeker 621 mensen aan boord van de Diamond Princess, dat in de haven van Yokohama ligt, raakten besmet met 2019-nCoV, waarmee het schip de grootste infectiehaard buiten China werd. Passagiers en crew die positief worden getest worden naar ziekenhuizen gebracht.

Alleen mensen die niet besmet zijn en geen contact hebben gehad met besmette opvarenden mogen het schip verlaten. Dat gaat om zo'n 500 passagiers.

Mensen die wel contact hadden met geïnfecteerden moeten nog veertien dagen in quarantaine blijven. Zodra de laatste passagier van boord is, moet de bemanning nog een nieuwe veertiendaagse quarantaineperiode door.

De 3.711 passagiers en crewleden zaten in quarantaine sinds 3 februari, nadat een voormalige opvarende in Hongkong werd gediagnosticeerd met het virus.

Onduidelijk hoe virus zich zo snel kon verspreiden

Deskundigen vragen zich af hoe het virus zich zo snel over het schip kon verspreiden. De Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC) lieten in een verklaring weten dat de strategie van de Japanse regering de verspreiding mogelijk heeft vertraagd, maar toch tekortschoot. "De analyse van de CDC is dat die mogelijk niet afdoende was om besmetting tussen individuen op het schip te voorkomen."

Er bestonden al vanaf het begin van de quarantaine vraagtekens over de effectiviteit ervan. Passagiers werden pas op 5 februari geïsoleerd in hun hutten. Een dag daarvoor werden er nog evenementen georganiseerd aan boord, waaronder een quiz, een dansavond en fitnesslessen, terwijl de passagiers al werden onderzocht op besmetting door Japanse zorgmedewerkers.

"Ik vermoed dat mensen niet zo geïsoleerd van andere mensen waren als we zouden denken", zei Paul Hunter, hoogleraar Geneeskunde aan de Universiteit van East Anglia in Engeland tegen AP.

Passagiers die een hut zonder ramen hadden, mochten dagelijks een wandeling aan dek maken. Daarbij werd hen wel opgedragen afstand tot anderen te bewaren, maar naleving van die regel was moeilijk te controleren.

Bovendien waren de ongeveer 1.100 bemanningsleden van de Diamond Princess niet zo afgezonderd als de passagiers. Ze deelden hutten met elkaar, aten in groepen, leverden voedsel, post, toiletspullen en schone handdoeken aan passagiers en gingen zelfs passagiershutten binnen om daar schoon te maken.

'Nog erger dan in Afrika'

De Japanse arts Kentaro Iwata, epidemioloog bij het academisch ziekenhuis van de universiteit van Kobe, bracht als vrijwilliger een dag door op de Diamond Princess. In een aantal YouTube-video's uitte hij stevige kritiek op het regeringsbeleid. "Het cruiseschip was volledig inadequaat wat betreft het in de hand krijgen van besmettingen", zei hij in een daarvan. "Er was geen enkele professional gespecialiseerd in infectiecontrole aanwezig op het schip, noch iemand die zich beroepsmatig bezighoudt met besmettingspreventie. De bureaucraten waren overal de baas over."

Iwata vertelde dat hij schrok van de omstandigheden op het schip. In tegenstelling tot bij eerdere epidemieën waarbij hij betrokken was, zoals uitbraken van SARS, Ebola en cholera, was het schip niet opgedeeld in een veilige 'groene zone' en een mogelijk besmette 'rode zone'. "Het was nog erger dan wat ik in Afrika heb gezien."

De epidemioloog zegt dat hij functionarissen aan boord aansprak op de onveilige praktijken en vervolgens te horen kreeg dat hij kon vertrekken.

Passagiers na 'thuiskomst' opnieuw in quarantaine

Geneeskundehoogleraar Hunter noemt het een "enorme teleurstelling" dat de quarantainestrategie er niet in slaagde de verspreiding van het virus aan boord van de Diamond Princess te beperken. "Als je kijkt naar die verspreiding, moeten we aannemen dat iedereen die van het schip komt mogelijk besmet is, en daarom opnieuw twee weken in quarantaine moet. Het zou roekeloos zijn om dat niet te doen."

De Japanse regering verdedigt haar quarantainestrategie. Minister van Volksgezondheid Katsunobu Kato zei woensdag: "Helaas zijn er besmettingsgevallen geconstateerd, maar we hebben, voor zover mogelijk, de gepaste stappen genomen om ernstige gevallen te vermijden, waaronder besmette mensen naar ziekenhuizen sturen."