De laatste passagiers van het cruiseschip Westerdam die nog in Cambodja zijn, mogen het land verlaten, zo meldt rederij Holland America Line (HAL) woensdag in een verklaring. Het vertrek van de vakantiegangers werd uitgesteld nadat eind vorige week bij één Amerikaanse passagier, die al van boord was gegaan, het coronavirus 2019-nCoV werd vastgesteld.

Eerder werden 781 passagiers getest op het virus. Uit onderzoek blijkt nu dat deze groep niet besmet is geraakt, aldus het Cambodjaanse ministerie van Gezondheid.

Van de 781 passagiers zitten er 255 nog op de Westerdam. De anderen zitten of zaten in hotels. Dinsdag werd al bekend dat 406 personen, die in hotels ondergebracht waren, negatief testten op het virus. Zij mochten vervolgens hun reis voortzetten.

Aan boord van het schip zitten ook nog eens 747 bemanningsleden. Zij moeten nog wachten totdat ze van boord mogen, omdat ook zij worden getest op 2019-nCoV. De testresultaten worden binnen enkele dagen verwacht.

In totaal waren 1.455 passagiers en 802 bemanningsleden aan boord van het in Rotterdam geregistreerde cruiseschip. De 91 Nederlandse opvarenden worden bij thuiskomst gemonitord door de GGD.

Eerste passagiers mochten vrijdag vertrekken

De Westerdam ligt sinds donderdag in de haven van Sihanoukville, waar het schip toestemming kreeg om af te meren nadat het werd geweigerd door vijf andere Aziatische landen. De volgende dag mochten de eerste passagiers naar huis.

Die vrijdag vertrok ook een 83-jarige vrouw uit de Verenigde Staten. Op een luchthaven in Maleisië testte ze positief op het coronavirus, waarna nieuwe voorzorgsmaatregelen werden getroffen.