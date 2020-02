De eerste opvarenden van het cruiseschip Diamond Princess hebben woensdagochtend (Nederlandse tijd) het schip verlaten nu de quarantaine is beëindigd. Opvarenden zaten twee weken lang vast op het schip, dat aangemeerd was in de haven van de Japanse stad Yokohama.

Ongeveer 500 opvarenden moeten woensdag aan wal gaan en vrijdag moeten alle reizigers zich weer op het vasteland bevinden.

Ruim 12 procent van de passagiers op het schip, 454 personen, zijn besmet het coronavirus 2019-nCoV. Aan boord zijn ook vijf Nederlanders, die voor zover bekend het virus niet hebben opgelopen.

Tijdens de quarantaineperiode mocht niemand zijn of haar hut aan boord van het schip verlaten. Af en toe mochten de toeristen een luchtje scheppen op een van de buitendekken, maar ze moesten dan op afstand blijven van elkaar en een mondkapje dragen.

Aantal landen al begonnen aan evacuatie staatsburgers

Een aantal landen, waaronder de Verenigde Staten en Canada, hebben al staatsburgers aan boord van het schip geëvacueerd. Zij vlogen alleen onbesmette personen terug.

De Amerikaanse burgers kwamen maandag aan en moeten nog twee weken in de VS in quarantaine.

Nederlanders aan boord van de Diamond Princess kunnen "op eigen houtje" naar huis, meldde het ministerie van Buitenlandse zaken zaterdag aan NU.nl.

Feestelijkheden rondom verjaardag Japanse keizer stilgelegd

In Japan zijn de feestelijkheden rondom de verjaardag van keizer Naruhito stilgelegd uit angst voor verdere verspreiding van het coronavirus. De laatste keer dat het feest werd stilgelegd was in 1996, tijdens een gijzeling op de Japanse ambassade in Peru.

Afgelopen week viel in Japan het eerste dodelijke slachtoffer door het virus. Buiten het schip zijn zo'n 65 mensen in Japan besmet.

Een verdere verspreiding van het virus kan Japan in een recessie storten, waarschuwen experts. Dit komt door teruglopende inkomsten uit toerisme. Daarnaast heeft de Japanse economie ook flink te lijden gehad door een belastingverhoging en de nasleep van tyfoon Hagibis.