De Chinese overheid heeft dinsdag de eerste uitkomsten van een grootschalige studie naar het virus 2019-nCoV gepubliceerd. De conclusies wijzen erop dat ouderen en (chronisch) zieken het meeste risico lopen en dat meer dan 80 procent van de gevallen kan worden omschreven als mild.

Hoe ouder de patiënt, hoe groter de kans dat diegene bezwijkt aan de ziekte COVID-19, bleek uit het onderzoek. Het sterftepercentage was dan ook het hoogst onder 80-plussers (14,8 procent), gevolgd door 70- tot 79-jarigen (8 procent) en 60- tot 69-jarigen (3,6 procent).

Daarnaast blijkt de kans op overlijden groter bij personen die al problemen hadden met hun gezondheid, zoals een hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten of diabetes.

In het onderzoek werden meer dan 44.000 gevallen onderzocht. Het sterftepercentage van de onderzochte besmette personen is met 2,3 procent een stuk lager dan dat als gevolg van het SARS-virus (9,6 procent), eveneens een coronavirus. In totaal heeft China inmiddels meer dan 72.000 besmettingen gemeld.

Cijfers nog onbetrouwbaar en moeilijk te duiden

Bij deze cijfers (en vrijwel alle andere cijfers over het virus) moeten overigens wel kanttekeningen worden geplaatst. Zo is het sterftepercentage mogelijk niet representatief voor alle mensen die het virus oplopen, bijvoorbeeld omdat niet alle symptoomloze besmettingen zijn geteld.

Er bestaat nog veel onduidelijkheid over belangrijke aspecten van het virus, zoals de duur van de incubatietijd (de tijd tussen de besmetting en het verschijnen van de eerste symptomen) en dat kan een groot effect op de statistieken hebben.

Bovendien is veel afhankelijk van plaatselijke telmethoden. Zo besloot de overheid in de Chinese provincie Hubei vorige week om alle mensen met symptomen die op 2019-nCoV kunnen duiden (zoals niezen en hoesten), mee te nemen in de statistieken zonder ze eerst te testen op de aanwezigheid van het virus.

RIVM: Niet te vergelijken met sterfte door griep

De meeste patiënten (81 procent) uit het onderzoek vertoonden milde ziekteverschijnselen, 13,8 procent kreeg te maken met ernstige symptomen en bij een kleine groep (0,6 procent) werd de ernst van de symptomen niet geregistreerd.

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is het niet te vergelijken met de sterfte als gevolg van het griepvirus, waarvan het aandeel sterftegevallen lastig is vast te stellen.