2,3 procent van de met het coronavirus 2019-nCoV besmette personen overlijdt, blijkt uit de eerste grootschalige studie naar het virus. Voor het onderzoek zijn de gegevens van ruim 72.000 patiënten in China geanalyseerd.

Het sterftepercentage is met 2,3 procent een stuk lager dan dat als gevolg van het SARS-virus (9,6 procent), eveneens een coronavirus.

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is het niet te vergelijken met het aantal sterfgevallen als gevolg van het griepvirus, waarvan het percentage lastig is vast te stellen. Een woordvoerder benadrukt dat er sprake is van een nieuw virus, waar nog niet alles van bekend is. Daardoor zijn alle aannames op dit moment speculatief, legt hij uit.

De personen die zijn overleden aan COVID-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt, hadden kritieke symptomen. Die zijn nu vastgesteld bij 4,7 procent van de besmette personen, wat dus betekent dat de overlevingskans van deze groep bijna fiftyfifty is.

De meeste patiënten (81 procent) vertonen milde ziekteverschijnselen, 13,8 procent kreeg te maken met ernstige symptomen en bij een kleine groep (0,6 procent) is de ernst van de symptomen niet geregistreerd.

Ouderen en zieken hebben grotere kans op overlijden

Hoe ouder de patiënt, hoe groter de kans dat diegene bezwijkt aan COVID-19. Het sterftepercentage is dan ook het grootst onder tachtigplussers (14,8 procent), gevolgd door 70- tot 79-jarigen (8 procent) en 60- tot 69-jarigen (3,6 procent).

Daarnaast blijkt de kans op overlijden groter bij personen die al problemen hadden met hun gezondheid, bijvoorbeeld een hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten of diabetes.