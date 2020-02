Geen van de Nederlanders die begin februari uit Wuhan geëvacueerd zijn, is besmet met het coronavirus 2019-nCoV, meldt de GGD Brabant-Zuidoost zondag.

De vijftien Nederlanders en twee Chinese partners moesten na aankomst op vliegbasis Eindhoven verplicht twee weken in quarantaine, waar hun gezondheid werd gemonitord door de GGD. Velen van hen konden de periode thuis afwachten, als hun huis daarvoor geschikt was.

Het is niet bekend of er nog Nederlanders in de Chinese provincie Hubei zijn. De regio is aangemerkt als het epicentrum van de uitbraak.

Na de aankomst van de eerste groep Nederlanders op 2 februari, arriveerde een week later een tweede groep met vier Nederlanders en twee Chinese familieleden. Zij zitten nog thuis in quarantaine.

Nederlanders zitten nog vast in Azië

Diverse Nederlanders proberen nog terug te keren naar Europa, nadat het coronavirus hun reisplannen doorkruiste. Zaterdag probeerden twee Nederlanders terug te keren vanuit Maleisië, maar zij kregen van luchtvaartmaatschappij KLM geen toestemming om aan boord te komen.

Het tweetal had daags daarvoor tijd op het cruiseschip Westerdam van rederij Holland America Line (HAL) doorgebracht. Bij een Amerikaanse vrouw die ook op het schip was, is het virus vastgesteld. Dat was reden voor KLM om de Nederlanders niet mee te nemen.

De rederij is volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken verantwoordelijk voor de terugkeer van de Nederlanders. "Aangezien het om een reis gaat die geboekt is bij een reisorganisatie, zijn zij verantwoordelijk voor het terugbrengen van Nederlanders", aldus een woordvoerder.

Ook in Cambodja zitten nog Nederlanders vast die op de Westerdam hebben gezeten. Een vertegenwoordiger van het Nederlandse consulaat zou inmiddels bij de gedupeerden zijn langs geweest om met ze te praten, laat een bron aan NU.nl weten.

Wereldwijd zijn meer dan 68.000 mensen besmet met het coronavirus en zijn ruim 1.650 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. Buiten China overleden in totaal vier patiënten in Frankrijk, Hongkong, Taiwan en de Filipijnen.