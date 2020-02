De Chinese president Xi Jinping was twee weken eerder op de hoogte van de dreiging van het coronavirus 2019-nCoV dan aanvankelijk werd gedacht, blijkt uit een zondag vrijgegeven speech van Xi.

Volg de laatste ontwikkelingen in ons liveblog.

Op 20 januari erkende de machtigste man van China officieel dat er een epidemie gaande was. Dat was twee dagen voordat hij er voor het eerst publiekelijk over sprak. In de speech die door Xi's regerende Communistische Partij is vrijgegeven, zei de president op 7 januari tegen zijn partijleden dat hij al maatregelen trof om de uitbraak van het coronavirus in te dammen.

Zo zei Xi dat hij de miljoenenstad Wuhan, waar het virus op 8 december werd aangetroffen, per 23 januari wilde afsluiten, waardoor het erg moeilijk zou worden om de stad te verlaten. Wuhan in de Chinese provincie Hubei geldt als epicentrum van de uitbraak.

Veel Chinezen vinden dat de overheid heeft geprobeerd het virus in een doofpot te stoppen. De ernst van de gezondheidscrisis zou ruim een maand lang expres zijn achtergehouden en als gevolg daarvan zou er niet daadkrachtig genoeg zijn ingegrepen.

Ondanks de "moeizame" informatieverstrekking van de Chinese overheid, zorgden diverse klokkenluiders ervoor dat veel Chinezen op de hoogte waren van de risico's van het virus. Een van hen, Li Wenliang, bezweek begin februari aan de door het coronavirus veroorzaakte ziekte COVID-19.

Dodental opgelopen tot boven de 1.650

Inmiddels is het wereldwijde dodental opgelopen tot ruim 1.650, terwijl nog eens 68.000 besmette personen in ziekenhuizen liggen. Ten minste tienduizend Chinese patiënten zouden in kritieke toestand verkeren.

De Chinese gezondheidscommissie meldde in de nacht van zaterdag op zondag dat het aantal nieuwe besmettingen voor de derde dag op rij was afgenomen. Desondanks kwamen er wel ruim tweeduizend nieuwe ziektegevallen bij.

Het merendeel van deze mensen is besmet in de provincie Hubei. Ook op het cruiseschip Diamond Princess, dat al bijna twee weken nabij de Japanse kust in quarantaine ligt, worden dagelijks tientallen nieuwe ziektegevallen gemeld. Inmiddels is bijna 10 procent van de 3.700 opvarenden ziek geworden. Aan boord bevinden zich ook vijf Nederlanders.

De gezondheidsorganisatie WHO liet woensdag in de wekelijkse update weten dat de uitbraak "nog alle kanten op kan gaan". De Verenigde Naties (VN) noemden het virus "een grote bedreiging voor de mensheid" en stuurde, net als de WHO, een crisismanagementteam naar China om het land te helpen bij de bestrijding van het coronavirus.