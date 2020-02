Op het cruiseschip dat in quarantaine ligt in de haven van de Japanse stad Yokohama, zijn nog eens zeventig mensen positief getest op het coronavirus 2019-nCoV, meldt persbureau AFP in de nacht van zaterdag op zondag. Het totale aantal geïnfecteerden aan boord van het schip stijgt daarmee naar 355.

Bijna tien procent van de mensen op het schip is nu geïnfecteerd met het virus. Aan boord zitten in totaal 3.700 mensen, waaronder vijf Nederlanders.

De Verenigde Staten maakten zaterdag bekend "vanuit een overmaat aan voorzorg" een vliegtuig naar Japan te sturen om alle Amerikanen aan boord van de Diamond Princess die niet besmet zijn te evacueren. Aan boord van het schip zijn 428 Amerikanen, waarvan er zeker 24 besmet zijn. Het vliegtuig komt waarschijnlijk zondagavond aan in Japan.

In de nacht van zaterdag op zondag maakten ook Hongkong en Canada bekend een vliegtuig te sturen om passagiers op te halen. Mogelijk gaan ook andere landen burgers evacueren voor het einde van de quarantaineperiode. Nederland blijkt dat vooralsnog niet van plan te zijn. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken lijkt geen van de Nederlanders besmet met het virus.

De Diamond Princess werd op 3 februari in quarantaine geplaatst nadat een passagier besmet bleek te zijn met het coronavirus.

De reizigers mogen naar alle waarschijnlijkheid 19 februari het schip verlaten. De passagiers op het cruiseschip hebben dan ruim twee weken in quarantaine gezeten. Tot dan mogen ze hun hut niet verlaten. Wel mogen de passagiers af en toe naar de buitendekken voor frisse lucht. Zij moeten dan wel voldoende afstand van elkaar bewaren en een mondkapje dragen.